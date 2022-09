Semmi kétségünk afelől, hogy a rendőrök mindenütt alapvetően becsületesen, a közjó érdekében igyekeznek dolgozni, ám az is tény, hogy a világ minden rendvédelmi szervénél akadnak olyanok, akik egyenruhába bújva megrészegülnek a hatalomtól, túlértékelik saját fontosságukat, lenéznek másokat, időnként hatalmaskodnak, erőszakoskodnak.

Közéjük tartozik az az amerikai rendőrnő is, aki egy közösségi médiás posztban trágárul és lekezelően „oktatta” az autósokat.

A Washington állambeli, Seattle agglomerációjához tartozó Federal Way rendőrségének (FWPD) járőre, Breanna Strauss eredetileg még júliusban posztolta tirádáját a TikTokra, de ügy csak most lett belőle, amikor a videó nemrégiben a Redditre is felkerült, majd elterjedt.

„Közérdekű információ! Ha rendőrautóval megyünk az autópályán, takarodjatok az utunkból. Húzzatok az útból a picsába. Ha átsoroltok, mi pedig besorolunk utánatok, akkor valószínűleg bajban vagytok. Leggyorsabban úgy tudhatjátok meg, hogy így van-e, ha eltakarodtok előlünk” – kezdte a rendőrnő.

„Én nyomhatom 90 mérföld/órával (145 km/óra – a szerk.), ti nem! Szóval takarodjatok az útból! Ha elég sokáig haladunk mögöttetek, biztosan találunk valami okot, hogy kiintsünk. Szóval jobb, ha elhúztok előlünk. Ilyen egyszerű. Ennyi” – adta elő nem túl burkolt fenyegetését Strauss, miközben Washington államban, és általában USA-ban sincs olyan előírás, miszerint a többi közlekedőnek automatikusan utat kellene adnia a hátulról érkező rendőrségi járműveknek.

Az arrogáns üzenet természetesen sokaknál kiverte a biztosítékot, így az FWPD-nek is lépnie kellett valamit: Strauss járőrt a méltatlan viselkedés, a közösségi médiás belső szabályzat megszegése miatt kemény egy műszakra, 10 órára felfüggesztették. A Federal Way-i rendőrség egyik elöljárója azzal magyarázta az enyhének tűnő szankciót, Straussnak a megelőző egy évben semmilyen fegyelmi ügye nem volt, és a rendőrnőre lakossági panasz sem volt intézkedések kapcsán.

A „büntetés” természetesen szintén felháborodást váltott ki, az emberek Strauss facebookos, 2021-es eskütételi videója alatt – miután az ominózus TikTok-bejegyzést azóta eltávolította – alatt fejtették ki véleményüket „Gyomorforgató az egy műszakra szóló felfüggesztés. Jól mutatja, hogy mennyire lenézi a rendőrség a polgárokat, akiktől a fizetésüket kapják” – írta egy kommentelő.