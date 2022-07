Rendőrfőnökként és bűnügyi biztosként veszítette el jogosítványát egy 52 éves nő az Egyesült Királyságban. 2021 márciusa és júniusa között, azaz három hónap leforgása alatt összesen tizenkét alkalommal kapták gyorshajtáson Caroline Henryt – számolt be a hírről a Sun című brit bulvárlap.

Több 30 mérföld/órás (48 km/óra) útszakaszon volt, hogy 40-nel (64 km/óra), további két-két alkalommal pedig 35-tel (56 km/óra), illetve 38-cal (61 km/óra) mérték be. Kihágásait jellemzően egy Mercedesszel és egy egyedi rendszámmal rendelkező Lexusszal követte el – ami pedig a helyszíneket illeti, kétszer is egy nottinghamshire-i általános iskola közelében lépte túl a sebességet.

A közlekedésbiztonsággal is kampányoló konzervatív politikus, Darren Henry feleségeként a bíróság előtt ígéretet tett arra, hogy a későbbiekben nem szavakkal, hanem tettekkel fog tenni azért, hogy biztonságosabbá tegye a régió közlekedését.

A bíróság 2450 angol fontos – átszámítva több 1,1 millió forintos – pénzbírsággal sújtották a nőt, jogosítványát pedig fél évre bevonták.

Henry a védőügyvédjével együtt az ítélethirdetés után is megpróbált enyhébb szankciókért könyörögni: azt kérték, legalább a jogosítványát ne vonják be, hogy látogathassa kórházban fekvő fiát Salisburyben. A bíró viszont nem engedett, és közölte, hogy ebben a nő férje segíthet, még ha ez „kellemetlenséget” is jelent.