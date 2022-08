Még erősebb lett a Lamborghini SUV-ja

2017 végén mutatta be szabadidő-autóját, a 4,0 literes, V8-as biturbó-motorral szerelt Urust a Lamborghini. 650 lóerős teljesítményével és 850 Nm-es nyomatékával kategóriája egyik legerősebb tagjának számít, és bár továbbfejlesztett változata, a Performante 666 lóerőt képes leadni, a G-Power csapata még többet tudott kihozni belőle.

A leginkább BMW-kkel foglalkozó tuningcég már a szoftverfrissítéssel elérte azt, hogy 740 lóerőre ugorjon az Urus teljesítménye, de ha sportosabb katalizátorokat, G-Power beömlőket, illetve nagyobb léghűtőket kap, akár 830 lóerőt is ki lehet facsarni a városi terepjáróból.

Nem tudni, hogy mindez mennyit javít az olyan mutatókon, mint a gyorsulás vagy a végsebesség, de ezekben amúgy sem számít gyenge láncszemnek az Urus. 2,2 tonnás tömege ellenére ugyanis 3,6, illetve 3,3 másodperc alatt éri el álló helyzetből a 100 km/órás sebességet, míg a csúcssebessége alapjáraton 305 km/óra körüli.

Mindenesetre megjelenésében is hűen tükrözi ezeket a számokat a Lamborghini SUV-ja, főleg a G-Power optikai tuningjával, mely 24 hüvelykes, egyedi felnijei és négy, jókora kipufogócsöve mellett agresszív külsejű sárvédő-burkolatokat, tetőre szerelt légterelőt, illetve alapvetően fekete, de élénk, narancssárga árnyalatokat is tartalmazó színvilágot takar. Ugyanez a fekete-narancs kombináció a beltérben is visszaköszön, így ott sem annyira komor az összhatás.

A CarBuzz az átalakítás kapcsán megjegyzi, már önmagában a 830 lóerős, de még a 740 lóerős teljesítmény is elegendő ahhoz, hogy az Urus a világ legerősebb sorozatgyártású városi terepjáróját, a Dodge Durango SRT Hellcatet is lekörözze.