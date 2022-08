Ray Minter 1964-ben fiatalemberként költözött be a kaliforniai San José keleti részén található új otthonába, ám néhány évvel később a mai napig is tartó pokoljárás vette kezdetét.

A ’70-es években a háztól nem messze megépült az autópálya, a lehajtó pedig pont a házához vezet, így a gyorsforgalmi útról nagy tempóval ott letérők újra és újra az udvarában, sőt, a házában landolnak.

A férfi ingatlanába 23 különböző autó „pottyant” már be, kimondottan súlyos esetek is akadtak, volt, amikor alig néhány perccel azután robbant be egy járgány a nappaliba, hogy édesapja az adott pontot üldögélt, máskor az unokahúgát sodorta el valaki, megint egy másik alkalommal egy pickup esett be a garázsába, tönkretéve és egészen a lakásba tolva az ott álló saját autóját.

„170-nel jött, az autómat és minden mást betolt a lakásba. Mondanám, hogy megijedtem, de sajnos az évek során már nagyon is hozzászoktam ezekhez” – mondta a San José Spotlightnak a férfi a 2016-os esetről.

Az Atlanti-óceán túloldalán is van hasonló:

Közel fél évszázad alatt három autóját törték össze az autópályáról érkezők, hogy a ház javítási költségeiről ne is beszéljünk. Pinter az évek során több mint 12 millió Ft-nak megfelelő összeget költött védőkerítések, -oszlopok beszerelésére, és bár bizonyos esetekben ezek védelmet is nyújtottak, máskor, ha szerencsétlen szögben érkeztek az autók, azok sem segítettek. Bár az ő háza van a célkereszt közepén, a Jackson Avenue-n mások is jártak már rosszul, építettek hasonló „védelmi „rendszereket”.

A férfi érthetően unja az állandó baleseteket, többször is megkereste mind a várost, mind az államot, ám azok általában egymásra mutogattak, próbálták áthárítani a felelősséget. Úgy tűnik, végre történhet valami, San José ugyanis 40 millió dollárt pályázott meg az út felújítására és biztonságosabbá tételére, ha megnyerik, 2026-ra rendezhetik a helyzetet. Kívánjuk, hogy Ray Pinternek addig már ne kelljen újabb váratlan vendégeket fogadnia.