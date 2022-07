Tanulságos felvételt osztott meg közösségi felületein a Magyar Közút: a társaság forgalomfigyelői kamerái premierplánból kísérték figyelemmel azt a két ráfutásos balesetet, amik július 16-án, szombaton az M1-es autópályán történtek a forgalom torlódása hatására.

Mindkét eset egyértelműen arról tesz bizonyságot, hogy a hátulról érkező sofőrök nem tartottak kellő követési távolságot, pláne nem hirtelen lassulásra is felkészülve. Pedig azt ajánlják, hogy legalább 2-3 autónyi távolságra maradjanak le a sofőrök az előtte haladó mögött.

Persze, ahogyan a videó alatt megjelent kommentekben is felmerült, a megfelelő követési távolság mellett ugyancsak balesetveszélyes tényező a figyelem hiánya, azaz, ha az autósok a telefonjaikat használják vezetés közben, vagy „csak bambulnak kifelé”. Ugyanakkor többen is megjegyezték, hiába próbálják tartani az ajánlott követési távolságot, valaki szinte azonnal – akár jobbról is – eléjük vág.

Mit mond a KRESZ a követési távolságról?

A KRESZ 27. §-ában feketén-fehéren olvasható, hogy