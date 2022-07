Sokan hajtogatják manapság, hogy „régen minden jobb volt”, a mondás autós körökben is gyakran elhangzik. Mégis inkább régi klasszikusok modernizálása, adott esetben villamosítása volt jellemzőbb az elmúlt időszakban, ha átalakításokról van szó, de az Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio esetében más a helyzet. Magát a típust a 2015-ben megjelent, frissített kivitelű Giulia sportváltozataként mutatta be az Alfa Romeo, aminek már tavaly is több mint 26 millió forint volt a kezdőára.

A torinói székhelyű ErreErre Fuoriserie ugyanis egy olyan karosszériaváltozatot épített hozzá, ami az eredeti Giulia ’60-as évekbeli vonásait adja vissza a típusnak. A múltat és a jövőt keresztező, a Tipo 105 ihlette Alfa Romeo az elmúlt hetekben lepleződött le az olaszországi Szardínián, egy klasszikus autós eseményen, a Concorso d’eleganza auto d’epoca Poltu Quatu Classicon.

Imádnivaló ez az Alfa, régi külseje alatt vérbeli ifjonc Imádnivaló ez az Alfa, régi külseje alatt vérbeli ifjonc 1 /10 Fotó megosztása: 2 /10 Fotó megosztása: 3 /10 Fotó megosztása: 4 /10 Fotó megosztása: 5 /10 Fotó megosztása: 6 /10 Fotó megosztása: 7 /10 Fotó megosztása: 8 /10 Fotó megosztása: 9 /10 Fotó megosztása: 10 /10 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A bemutatóból kiderült, hogy a vállalat a karbonszálból készült karosszéria dizájnfejlesztésére összesen 5 ezer órát, azaz több mint 208 napot, közel 7 hónapot fordított. A retrósítás jegyében a szedán eleje dobozosabb megjelenést kapott kerek fényszórókkal és korhű hűtőráccsal. Az első lökhárítón kerek szívónyílások mellett szénszálás splitter ékeskedik, míg a motorháztető-szellőző és a sárvédők kilógnak a karosszéria vonalából.

A stílus velejáróinak tekinthetőek a CNC-marású, 19 hüvelykes felniken, amiken egyenként tizenöt lyuk található. A hátsó rész ugyanakkor kevésbé hasonlít az eredeti modellre: olyannyira, hogy a hátsó lámpák egy G-osztályos Mercedes-Benzről származnak, a csomagtérajtóra pedig integrált légterelőt rögzítettek, aminek szélei a hátsó sárhányók vonaláig terjednek. Egy dupla légterelő jutott a Giulia Quadrifoglio tetejére, a szögletesebb kialakítású hátsó lökhárító, melynek alján egy óriási diffúzor kapott helyet, középen két jókora kipufogócsővel.

Érintetlen marad viszont az autó belseje, de az ügyfél opcionálisan variálhatja az abban található anyagokat. Semmilyen módosítást nem hajtottak végre sem a motoron, sem pedig az adaptív felfüggesztésen, vagyis a 2,9 literes, ikerturbós V6-os motor teljesítménye továbbra is 510 lóerő, a maximális forgatónyomatéka pedig 600 Nm. Ereje nyolcsebességes automata váltón keresztül, korlátozott csúszású differenciálmű segítségével jut el a hátsó kerekekre.

A klasszikussá alakított Alfa Romeo Giulia Quadrifogliót az ErreErre Fuoriserie úgy jellemzi, mint az unokát, aki a nagymamája ruháját viseli, mellyel az volt a céljuk, hogy az olasz kézművességet ötvözzék a legmodernebb tervezési, építési technikákkal. Az Autocar értesülései szerint mindennek komoly anyagi vonzata: a karosszériakit átszámítva több mint 95 millió forintot kóstál, az összeg pedig nem tartalmazza az áfát és a donorautó árát – ez utóbbi 35 millió forintnyira rúg.

Ennek együttes költsége tehát jócskán meghaladja akár a 130 millió forintot is, ami akkor is borsosnak mondható, ha az első tíz megrendelő közel 20 millió forintnyi kedvezményt kap. Az nem derült ki, összesen hány darabot kívánnak gyártani a restomod Giulia Quadrifoglióból.

A modernkori Alfa Romeo Giulia Quadrifogliót a Vezess is kipróbálta, egyúttal a fogyasztását is megmértük – a teszt itt olvasható el: