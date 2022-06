Péntek óta a magyarországi Mol-kutakon normál kútoszlopon maximum 50 litert lehet egyszerre tankolni az eddigi 100 liter helyett a hatósági áras (480 Ft/liter) áron kínált üzemanyagokból.

A bejelentést követően az OMV is változtatott, így az osztrák olajvállalat kútjain is maximum 50 liter a kiadható üzemanyag mennyisége alkalmanként, kivételt jelentenek ez alól a prémium üzemanyagok. Kannába kizárólag piaci áron lehet tankolni a Molnál és az OMV-nél is.

Ennél is szigorúbb szabályokat vezetett be a Lukoil – tudta meg a Telex a 79 magyarországi Lukoil töltőállomást üzemeltető Normbenz Magyarország Kft-től. A portál megkeresésére a társaság azt közölte, hogy maximum 20 liter tankolható a kisnyomású kútoszlopokon. Ugyanakkor a teherautóknak kitalált, nagyteljesítményű kútoszlopokon 150 liter üzemanyag is tankolható egy tranzakció során.

A Lukoilnál a kannába, illetve más edénybe történő tankolást is korlátozzák, maximum 10 litert adnak így ki, amit csak piaci áron lehet megvenni. Ez így van a Mol-kutakon is, ott nincs mennyiségi korlátozás.

Egyelőre nem minden töltőállomáson tudták beállítani a maximális mennyiséget, így azokon a helyeken többet is lehet tankolni, ami viszont komoly költséget okozhat. Hogyan? A Vezess alábbi cikkéből kiderül: