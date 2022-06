Vannak a világnak olyan szegletei – sajnos jelenleg a közvetlen szomszédunkban is –, ahol jól jöhet, ha a gépjárművünk nem pusztán a hagyományos közlekedéssel, vagy akár az offroadozással járó gyűrődést bírja, komolyabb védelmet is kell nyújtania.

Több autómárka gyárilag is kínál páncélozott gépkocsikat, emellett világszerte számos specialista is foglalkozik utólagos átalakításokkal. Közéjük tartozik a kanadai INKAS is, amely most megmutatta, hogyan tesztelik a legmagasabb szintű védelmet nyújtó csomagjukat. Az INKAS a Toyota Land Cruiser tavaly bemutatott új, 300-as szériájának egy példányát pánzélozta fel, méghozzá igen hatékonyan.

Egyrészt sikerült elérniük az iparági VPAM-standard VR7-es minősítését. Ez a fokozat azt jelenti, hogy a jármű képes ellenállni a legelterjedtebb automata lőfegyverekben – géppisztolyok, gépkarabélyok, könnyű géppuskák – használt 7,62×51-es és 5,56×45-ös lőszereknek, pontosan lövedékeiknek.

Másrészt a NATO által alkalmazott Stanag 4569-es szabvány 2-es szintű igazolását is megkapta a járgány, ez csapatszállítók és könnyű páncélosok utasterének robbanások elleni védelméről szól.

A Land Cruisert nem kímélték a tesztelés során, összesen 780 különböző kaliberű lövedéket lőttek ki rá, felülről hat, alulról négy kézigránátot kapott, két aknát is detonáltak alatta, valamint 15 kg-nyi TNT-t robbantottak fel mellette – az utastérbe semmi sem jutott be.

Az ilyen szintű páncélozás természetesen jócskán több a kasztni lemezeinek megerősítésénél és a golyóálló üvegek alkalmazásánál, az üzemanyagtankot, a hajtáslánc elemeit is külön-külön levédték – ehhez képest kívülről csak az igen avatott, szakértői szem szúrná ki, hogy nem hétköznapi Toyotáról van szó, az egyetlen valamelyest árulkodó részlet a tetőbe vágott vészkijárat.

Kívánjuk, hogy soha senkinek ne legyen szüksége erre a védelemre!