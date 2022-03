Biztonságosabb ez a Merci, mint egy tank

Főleg a mai világban fordulnak elő olyan (élet)helyzetek, amelyekben indokolt lenne a fokozott védelem. Az autóiparban így itt is megjelent némi piaci rés, amit az Inkas használt ki, olyan páncélozott autók építésével, amik még terrortámadás és posztapokaliptikus esemény esetén is védelmet nyújt. Széles a paletta a Toyota Land Cruisertől kezdve a Bentley-kig és a Rolls-Royce-okig, és nemrégiben egy S-osztályos Mercedesszel bővült.

A 2022-es S580-as alapjaira épülő páncélozott autó BR6-os szintű védelemmel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy még egy orosz tanknál is biztonságosabb, ellenálló a nagykaliberű rohamlövedékekkel, de akár még egy-két gránáttal szemben is – írja a CarBuzz. Az Inkas állítása szerint a páncélozás semmit sem ront az autó teljesítményén, ahogyan az egyébként is fejlett biztonsági funkciókra sincs befolyással.

4,0 literes, V8-as ikerturbós motor hajtja, így teljesítménye 496 lóerőre rúg, míg maximális forgatónyomatéka 700 Nm – nem csoda, hogy álló helyzetből 96 km/órára (60 mérföld/óra) mindössze 4,4 másodperc alatt gyorsul.

Belül semmi sem ad lejjebb a luxusból a Mercedes-Benz S-osztály: ugyanolyan fényűző, mint a hétköznapi változat, igaz, abban golyóálló üveggel aligha találkozunk, ráadásul felár fejében további védelemre is igényelhetünk. Az opcionális biztonsági extrák közé tartozik a tűzoltórendszer, a fedélzeti oxigénellátás, valamint az éjjellátó kamerarendszer.

Konkrét árakat nem árult el az Inkas, csak annyit, hogy az S580 páncélozása egy 50-500 ezer dollár közötti összeget emészt fel, ami átszámítva 17-174 millió forintnak felel meg, és ez nem foglalja magában az autó árát. Félmillió dollár körüli kiadással kell számolni akkor is, ha a Mercedestől rendel valaki gyárilag páncélozott autó: úgy tudni, ennyiért kínálják az S680 Guardot.