Ma is bitang a 80-as évek diszkócsászár verdája

1989 már a változások szelét hozta az akkor még kettészakított Németországban, nem csoda hogy az NSZK-ban a “tiszteletbeli német” amerikai tévésztár, David Hasselhoff “I’ve been looking for freedom” (A szabadságot kerestem) című száma volt az év slágere. Ebben az évben készült a cikkben szereplő autó is, de kezdjük azért az alapoktól…

Az 1981 és ’90 között készült W126-os S-osztály csúcsmodellje volt az 5,6 literes V6-os motorral szerelt 560 SEC a maga, még ma is tisztességesnek számító 275 lóerőjével, 430 Nm-es csúcsnyomatékával, 7,2 másodperces 0-100-as gyorsulásával és 240 km/órás végsebességével, ám voltak, akik még a gyári maximumnál is többet szerettek volna, őket szolgálta ki a König.

A cég (teljes nevén König Specials GmbH) az 1980-as években megjelent új típusú tuningműhelyek – a Brabus, a Gemballa is ilyen – közé tartozott, Ferrari Testarossa-, F40-átépítéseikkel szereztek nevet maguknak, de dolgoztak Jaguarokon, Lamborghiniken, Porschéken és természetesen Mercedeseken is, többek között a feljebb említett 560 SEC-t is kezelésbe vették annak idején.

Az eleve nagyon vonzó túrakupét a müncheni műhely új első és hátsó lökhárítókkal látta el, hátsó szárnyat szerelt rá, emellett egyedi hűtőrácsot, König-felniket és KS-logókat is kapott. A leglátványosabb részei a módosításnak persze a korra és a Königre jellemező masszív sárvédő-szélesítések.

Mások mellett Sylvester Stallone is vett egy ezüstszínű darabot a nagyjából 100 darabos szériából. A cikk tárgyául szolgáló, Midnight Blue névre hallgató metálfényezést, valamint hozzá illő kék bőrbelsőt kapott 1989-es darab most eladóvá vált, mindössze a második, csehországi tulajdonostól.

Az autót ezelőtt is gyűjtők birtokolták, így több mint három évtized alatt mindössze szűk 21 ezer km került bele, ráadásul nagyon vigyáztak rá, amit jól példáz, hogy a legutóbbi adásvételt követően Dubajból hajó helyett repülővel vitték Csehországba, ugyanis a standard konténerben nem lehetett volna biztonságosan, esetleges mozgás – és így a sérülés veszélye – nélkül szállítani.

Az igen ritka Merci az Auctmobile napokban lezárult árverésén nem talált gazdára, ez ugyanakkor azt jelenti, hogy továbbra is elérhető, 135 ezer eurós (mai árfolyamon 53,3 millió Ft) fix áron azonnal vihető Brnóból.

Megéri?