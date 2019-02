Willy König amatőr autóversenyző nem volt elégedett az utcai autók teljesítményével, ezért első alkalommal saját Ferrariját tuningolta fel. Nagy népszerűségre tett szert a módosított 365 GT4 BB, ezért Koenig Special néven vállalkozásba kezdett. Özönlöttek a megrendelések, ami legfőképp annak volt köszönhető, hogy ennél a égnél semmi nem maradt úgy, ahogyan az eredetileg volt és ez nagyon csábította a vevőket a 70-es és 80-as években. Így volt ez ezzel az 1987-es Ferrari Testarossa-val is.

Jól látható, hogy az ikonikus, bordázott oldalsó panel lekerült az autóról, cserébe szélesebb lett és új karosszériaelemekkel gazdagodott, amihez szintén sok légbeömlő, új felnik és rengeteg apróság járt. A beltér sem úszta meg, itt mindent pirosba kötöttek, amit csak néhány fekete rész tör meg. A kagylóülésekhez sokpontos biztonsági öv jár, a váltó pedig megmaradt a jó öreg, nyitott kulisszás. Aztán 1996-ban újra a Koenig műhelyébe került az autó, ahol a tulajdonos azt kérte, hogy tegyenek fel az 512M-ről származó elemeket a Ferrari-ra.

A 4,9 literes, 180 fokos hengerszögű V12-es motor eredetileg 390 lóerőt teljesített, de természetesen ez nem Willi König nevéhez méltó, ezért meg sem álltak addig, amíg nem sajtoltak ki belőle több mint 800 lovat. Ezzel már megfutotta a 370 km/órás sebességet is. Álló helyzetből 100-ra bő 3,5 másodperc alatt gyorsul. Ezek ma is komoly számok. Ahogyan a közel 47 millió forintra tippelt eladási ár is.