Az elmúlt héten számos izgalmas dolog történt az autózás világában, amelyről érdemes volt beszámolni. Ha lemaradtál volna, most bepótolhatod, összeszedtük a hét legfontosabb cikkeit a Vezessről.

Légzsák és ABS nélkül gyárthatnak autókat Oroszországban

Oroszországban igen komoly engedményt kaptak az autógyártásban részt vevő vállalatok. Ennek egyetlen oka van: a nyugati szankciók miatt az alkatrészellátás szinte teljesen leállt, szóval drasztikus döntést kell hoznia az országnak, ha nem akarják, hogy teljesen kivérezzen az orosz autóipar. Olvasd tovább…

Magyarország legtakarékosabb kisautói

Ha keveset fogyasztó autóra vágysz, de se a dízel, se az elektromos nem vonz, akkor is van miből választani. Itt a lista!

Ezeken a használt autókon nem fogok bukni?

Lemaradtál a 123-as Mercedes, az Alfa 75, a 924-es Porsche, a Citroën Kacsa, a Lancia Delta Integrale vagy a FIAT Nouva 500 felfutásáról? Sebaj, csak ki kell találnod, melyik ma még megfizethető autó ígér értéknövekedést! Olvasd tovább…

Veszélyben lehet százezernyi használt autó

Brutális mennyiségben lopnak utcán parkoló autókból katalizátort – az autóvadászok vezetője szerint, a rendőrség azonban nem árulja el az ilyen ügyekben indított eljárások számát. Pedig már ott tart az alkatrész “beszerzése”, hogy a használt autót hirdető embereket hívnak fel egyesek azzal, hol parkol a kocsi. Olvasd tovább…

Kihasználta a gyári garanciát, kilenc motort cseréltetett

Ha hinni lehet a Reddit oldalára bejegyzést író szerelőnek, akkor egy amerikai Kia-tulajdonos alaposan igénybe vette a bőkezűen mért gyári garanciát. 203 alkalommal (!) volt olajcserén, de ez még semmi! Olvasd tovább…

FRISS TESZT: Mercedes-Benz EQE 350+

Megszólalásig hasonlít nagyobb testvérére, és a Mercedes-Benz EQE tudásban sincs túl messze az EQS-től – ami óriási érv mellette.

OLVASD EL TESZTÜNKET:

FRISS TELETANK: PEUGEOT 206

Egy korszak ikonja, az utcakép ma is meghatározó darabja, egy nagyon kedves kisautó, a Peugeot 206 volt soron a Teletankba jelentkező autók közül, hogy megmutassa, mennyit fogyaszt. Az 1998-ban megjelent kedves kis francia autóra nehéz rosszat mondani, a több mint 20 éves modellből ma is hősiesen tűri nagyon sok példány a napi nyúzást, miközben a forma talán egy percet sem öregedett.

Volt belőle háromajtós, kombi, kétüléses keménytetős kabrió és egyes piacokon még szedán is, mi viszont most a legjellemzőbbet, egy hagyományos ötajtóst fogtunk vallatóra, 1,4-es dízelmotorral. Hírhedten keveset fogyaszt ezzel a hajtáslánccal, a végeredmény pedig még annál is kevesebb, mint amire számítottunk volna. Itt a legfrissebb Teletank!