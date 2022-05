“Rengetegen telefonáltak, és kivétel nélkül mindenki azzal kezdte, hogy van-e benne katalizátor? Ja, és hogy hol áll a kocsi?” Múlt héten írtunk a fenyegetésekkel rettegésben tartott pedagógusról, akinek a használtautós történetében érdekes szálként bukkant fel az öreg Opelje katalizátora.

Annak a társaságnak valami olyasmi lehetett az üzleti modellje, hogy 300 ezerért megveszi az autót, 100 ezret visszazsarol belőle, nagyjából 150-ért értékesíti a katalizátorát, és van egy működőképes járműje 50 ezerért, amiből ennél azért jóval többet ki tud nyerni.

Már ha nem arra mentek eredetileg ők is, hogy kilopják belőle a katalizátort. Ők vagy mások, akiket élénken érdekelt a katalizátoros jármű pontos tartózkodási helye. A meglehetősen egyirányba mutató hívások után az autója megcsonkítása ellen úgy biztosította be magát az Opeljét a Hahun kötelező lakcímmegadással hirdető (és emiatt bosszankodó) matektanár, hogy senkinek nem árulta el a kocsi pontos tartózkodási helyét (hiába kérdezgették a “vevőjelöltek”). Sőt, még az utcából is elállt egy forgalmas, nyilvános helyre.

Úgy tűnik, jelenleg már ott tart a katalizátor-vadászat, hogy a használt autójukat hirdetőknek is észnél lenni. Meg ott tart, hogy egy éjszaka 120 járműből lopják ki ezt az alkatrészt.

Aki csak héba-hóba értesült a jelenségről, annak most elmagyarázzuk, mi ez az egész.

Mióta lopják a katalizátorokat és miért?

“Komolyabban olyan négy éve indult el, de brutális szintűvé a covid-járvány hatásai tették, nagyjából 2020 őszétől” – feleli Vezda László, az autóvadászok néven ismert civil szervezet alapítója. A dízel-botrány utóhatásaként felpörgött világszerte a benzines és a benzines-hibrid járművek gyártása, ezek katalizátoraiba pedig olyan ritka nemesfémek kerülnek gyárilag, amiből korlátos a természetből kinyerhető mennyiség. Platinából, de főleg palládiumból és ródiumból évente mindösszesen pár száz tonnát bányásznak a bolygó egészén.

Emiatt az autógyártókat kiszolgáló fémipari konszernek mindig is vásároltak Európa több pontján leselejtezett katalizátorokat, hogy a bennük lévő ritkafémeket újra lehessen hasznosítani. Ezek jó esetben legálisan kerültek hozzájuk, pár éve azonban a korábbinál is nagyobbá vált az igény, erre reagált a fekete-piac is. Ezt az igényt emelte még magasabb szintre a koronavírus globális hatásaként a számos különféle alkatrészt érintő hiány, majd legújabban az oroszországi nemesfém-bányák bizniszeire is súlyos csapást mérő háború, és a gazdasági szankciók.

Ma minden korábbinál nagyobb a fémipar, és a járműgyártás igénye az újrahasznosítható ritka nemesfémekre.

Hogyan lopják a katalizátort és mennyi idő kiszedni egy átlagos autóból?

A katalizátor a személyautók alatt húzódó kipufogórendszerek része a motor és a jármű faránál kikandikáló csővég között. A benne lévő nemesfémek feladata a motorból távozó gázok kémiai úton történő tisztítása. Az említett három nemesfém a benzines és a benzines-hibrid autók katalizátoraiban található meg értelmezhető mennyiségben, a dízeleké más.

Meglehetősen egyszerű a vandálok dolga. A sima személyautókat egy átlagos emelővel feljebb emelik, aláfekszenek, majd a katalizátorokat (akár autónként kettőt) csővágóval vagy fűrésszel levágják a két végükön hozzájuk rögzített, csukló vastagságú kipufogó-csövekről. Az amatőrök 10 percig is elbajlódhatnak ezzel, a profik 2-3 perc alatt végezhetnek az emeléssel együtt.

Nagyobb hasmagasságú SUV-ok, pláne terepjárók esetén emelni sem kell, ráadásul ezek katalizátoraiban sanszosan több a nemesfém is. Gyakran éjszaka, elhagyatott utcákban állnak neki a lopásnak, sajnos elég sok ilyen bűncselekményről lehet hallani évek óta. (Nem csak magyar probléma ez, az ABC alábbi tudósításában több lopásról mutat felvételt az amerikai csatorna.)

Miért éri meg 15-20-25 éves autó-alkatrészért kockáztatni a nyílt utcán?

Mert a benne lévő anyagok ára olyan mértékű szárnyalásba kezdett az elmúlt 3-4-5 évben a világpiacon, hogy mára drágábbak lettek az aranynál is. És ez nem vicc. “A palládium ára 11 százalékkal emelkedett pénteken a kínálattal kapcsolatos újbóli aggodalmak miatt, miután egy piaci hatóság közölte, hogy az ukrán válság miatt megakadályozza az orosz finomítók eladásait a londoni tőzsdén” – átlagos mondat egy hazai üzleti portálról, a portfolio.hu-ról a múlt hónapból. Ez megy évek óta, mostanság még inkább.

A platina ára e sorok írásakor 11 058 forint/gramm, a palládium 22 601 forint/gramm, a ródium 174 034 forint/gramm, eközben a 14 karátos törtarany ára 10 734 forint/gramm. Igen, grammokról beszélünk, az átlagos személyautók katalizátoraiban is modelltől függően, de átlagosan mindössze 3-8 grammnyi található (a teherautókéban ennek akár többszöröse), amit ki is kell nyerni belőlük.

Mennyit érnek ezek az öreg katalizátorok?

Némi netes kereséssel bárki könnyen felvásárlók sorát találja, akik akár már konkrét modellek katalizátorait is sorolják a laikusok számára egészen meglepő árakkal. Az alkatrészek piaci árát a katalizátorokban lévő nemesfémek mennyisége (előre tudható) és az állapota (utólag állapítható meg) befolyásolja.

Csak néhány példa: első generációs Renault Twingo katalizátoráért akár 110-120 ezer forintot is adnak egyes Facebookos hirdetők, második generációs Toyota Prius és J Astra alkatrészéért 150 ezer forint körül, első generációs Mercedes A-osztály katalizátoráért akár 200 ezer forintot is, minden modell esetén megvan a piaci ár. Aki közvetlenül a nagykereskedőhöz viszi, ennél akár többet is kaphat értük. Egyesek már alapból beleírják a hirdetésükbe, hogy “bűncselekményből származót nem veszek”.

Ezek az összegek idős és leharcolt személyautók esetén százalékosan igen jelentős értékét is adhatják egy-egy járműnek.

Mi lesz a sorsa a lopott katalizátoroknak?

Vezda László tudomása szerint Magyarországon mindössze egy hely lehet, ahol kinyerhetőek a nemesfémek a használt, idős katalizátorokból. Szerinte nagyban kereskedő emberek jellemzően külföldre viszik a Magyarországon összevásárolt katalizátorokat, minden bizonnyal olyan országokba, ahol a miénknél méretesebb és fejlettebb a fémipar. Hallani Lengyelországról és Németországról.

Másrészt a meglopott jármű tulajdonosok maguk is fellépnek vásárlóként, ami a farkába harapó kígyó esete. Minél több autóból lopják, annál több átlagos autósnak kell vásárolnia, hiszen katalizátor nélkül szabálytalan a kocsija, anélkül nem közlekedhet.

Nem meglepő módon a piacon egy-egy katalizátorért bezsebelhető összegnél sokkal többe kerül a pótlásuk. Szegény Priusosok, 2014-től kezdődően lopták a kocsijaikat idehaza vagy 5-6 évig, újabban meg igen mélyen kell zsebbe nyúlniuk egy katalizátor-lopás után. A pótlás 200 ezer forinttól akár 800 ezerig is emelkedhet. Előbbi a neten buherált, kétes eredetű használt katalizátor, amit az utcavégi ismerős szerel be, a drágább véglet a márkaszerviz által megrendelt gyári új alkatrész a szalon melletti műhelyben beszerelve.

Az egy-kétmilliós autók gazdái sanszosan a fekete piacot éltetik tovább.

Mennyi tolvajt fogott el a rendőrség?

Sajnos több éve folyamatosan visszatérő és elő probléma a katalizátor-lopás, és mivel már a tulajdonoskat hívogatják a kocsijuk parkolási helyéről egyesek, úgy tűnik, egyre nagyobb lehet a baj. A ritka nemesfémek árának eközben a háború gazdasági hatásai nemigen tesznek jót, nem abba az irányba mutatnak a világban zajló események, hogy zuhanjon a nemesfémek ára.

Megkérdeztük a rendőrséget, hogy mennyi katalizátor-lopással kapcsolatos ügyben indítottak eljárást az elmúlt 3 évben, külön-külön évi bontásban kérve a számokat. Válasz nélkül küldték vissza ezt a kérdésünket.

Hogyan védekezzünk ellene?

“Én alaposan végig gondolok minden utat az autómmal” – mondja abszolút irónia nélkül Vezda a hétvégi kocsiként használt benzines youngtimerére utalva. Természetesen ez így nonszensz a mindennapi közlekedés során.

Nyilván megkönnyítik a bűnözők dolgát az éjszakára elhagyatott, kamera nélküli utcákban parkoló személyautók. Aki hallott már a környékén katalizátor-lopásról, ennél jobban vigyázzon a vagyonára.

Egyik lehetséges megoldás az emelés-érzékelős riasztó, mert az átlagos hasmagasságú személyautókat mindenképpen meg kell emelni a zsiványoknak, hogy bontani tudjanak alul. Egyesek gyártanak különféle utólag felszerelhető lemezeket, keresztvasakat, dróthálókat a katalizátorok védelmére, amelyek látványa simán elriaszthatják a védelemtől meglepett tolvajt, ám a forró kipufogó-rendszerhez akár gyúlékony anyagokat is összeszedhetnek menet közben (pl. száraz faleveleket), ami gondot is okozhat.

Mivel a kgfb nem fizet a lopott katalizátorra, a casco még szóba jöhet a jármű tulajdonosának megnyugtatására.