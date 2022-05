Lassan az autósporthoz köthető minden ritkább típus vagyonokat ér, a Ford Escort RS Cosworth pedig valódi állócsillag a száguldás egén, amiért napjainkban akár 50-60 millió forintot is adnak a gyűjtők.

Minden idők egyik legjellegzetesebb sportos Fordja az Escort RS Cosworth, ami eredetileg A csoportos raliautónak készült, de a homologizációs szabályok miatt utcai modellt is piacra kellett dobni. Az egyre növekedő igények miatt nem csak a minimális mennyiséget gyártották le, pályafutása során Escort RS Cosworthból több mint 7145 darab készült.

2,0 literes, négyhengeres motorján a korai változatokban még Garrett T35-ös turbó van, az ehhez hasonló későbbi darabokon már kisebb, T25-ös. Gyári adatai szerint közel 230 lóerőt ad le 6250-es fordulaton és 304 Nm nyomatéka van 3500-tól. Kevesebb mint 6 másodperc alatt gyorsul 100-ra és 230 km/óra feletti a végsebessége.

A most eladásra került gép tulajdonosa pedig már 1996-ban is tudta, hogy a népszerű típus legenda lesz pár évtized múlva. Nem is ment vele egy kilométert sem, ahogy megvette, azonnal rázárta a garázs ajtaját, így a “Pimento Red Hexagon Cloth” fantázianevű kárpitozással ellátott Escort mindössze 349 kilométert futott, és múzeális állapotban került megőrzésre.

150 ezer brit fontot kértek érte, és hiába Ferrari árszint, valaki azonnal megadta a 66,5 millió forintot, az üzlet sikeres volt, ez a Ford Escort RS Cosworth pedig pihen tovább valahol egy állapotát konzerváló helyen.