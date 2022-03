Újabb nagykereskedelmi üzemanyagár-emelést jelentettek be szerdán, eszerint a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is jelentősen emelkedik azoknak a végfelhasználóknak, akik közvetlenül vásárolnak nagykereskedőktől. Ezek a végfelhasználók nem a hétköznapi autósok, hanem például fuvarozócégek, a telephelyükön saját kúttal rendelkező vállalkozások, mezőgazdasági telepek stb.

A benzin ára az említett növelés nyomán 46, a gázolajé 77 forinttal emelkedik pénteken, így az árstop nélkül a benzin ára 640, a gázolajé 717 forint, és ennyi lenne az autósoknak is a kutakon szabályozás nélkül. Ám mivel a kiskereskedelmi ár is szabályozott jelenleg, így a benzinkutak továbbra is csak 480 forintos árakon adhatják el a sima dízelt és 95-ös benzint.

A héten több cikkben is foglalkoztunk azzal, hogy a nagykereskedők egy része nem szolgálja ki a benzinkutakat, mert literenként közel százforintos veszteséget nem hajlandók tovább vállalni. Hiszen a jelenlegi szabályok alapján a benzinkutak felé a nagykereskedők is csak 480 forintért értékesíthetik az említett üzemanyagfajtákat. Nekik jelenleg az olaj árának jelentős növekedése miatt többe kerül az üzemanyag, mint 480 forint, így minden eladott literen buknak. Ezért a magyar piac helyett más országokba igyekeznek értékesíteni az üzemanyagot, ahol nincs a hazaihoz hasonló szabályozás. A Magyarországon lévő kutak 60-70 százalékát a Mol látja el üzemanyaggal, így a kutak jelentős részén csak átmeneti készlethiány jelentkezik.

Jelenleg idehaza a Mol tartja tehát a frontot, de az állami olajcég képtelen egyszerre átvenni a többi nagykereskedő feladatait, így reális veszéllyé vált, hogy a logisztikai nehézségek miatt egyes kutakon elfogyhat az üzemanyag. Ez szerdára meg is történt, a Facebookon és egyéb fórumokon mégis tömegek kezdték rémhírterjesztéssel vádolni a sajtót. Megpróbálunk megmagyarázni néhány tévhitet.

– Kamu, hogy 717 forint lenne a gázolaj piaci ára, akkor mégis hogyan tankolhattam tegnap 560-ért a prémiumot?

– A benzinkutak számára a kormány biztosította, hogy továbbra is mélyen a piaci ár alatt, 480 forintért vásárolhassák az alap 95-ös benzint és gázolajat. Erre a nagyvonalú kedvezményre tekintettel a kutaknak egy ideig megérhette tartani a 60-80 forintos árkülönbséget a normál és prémium üzemanyagok között, sőt az is elképzelhető, hogy a korábban, olcsóbban beszerzett tételeket árulták alacsonyabb áron. A prémiumtermékek felárának mértéke egyfajta kereskedelmi stratégia is, és a jelenlegi piaci helyzethez igazodva gyorsan változhat is: lehet, hogy tegnap még volt 600 alatt prémium, de ma 700-ért is el lehet adni, több helyen már ennyiért is árulják. Holnap pedig ismét emelhetik az árát.

– Sehogy sem jön ki, hogy 700 forint lenne az üzemanyag, miért nem írtok mindjárt ezret, az még ijesztőbben hangzik!

– Nem hasraütésszerűen jön ki, hogy normál körülmények között a benzin ára 640, a gázolajé 717 forint lenne. Nagyon leegyszerűsítve a piaci, az aktuális olajárhoz igazodó nagykereskedelmi árra jönnek még az adók, amire pedig a benzinkutak is rátennék a szokásos, az árstop előtt üzletszerűen alkalmazott árrésüket, és máris kijön a 700 forint. Ez az árszint mellesleg még mindig jóval alacsonyabb lenne, mint amennyiért Európa nagy részén lehet tankolni.

– Hazugság, hogy nincs üzemanyag, több kút mellett is elmentem, sehol sem volt sor!

– Lehet, hogy azért, mert már lezárták a pisztolyokat… Tény ugyanakkor, hogy alap gázolajat több budapesti és agglomerációs kúton sem lehetett kapni szerda este, és noha üzemanyaghiány valóban nincs, azt még a Mol is elismeri, hogy átmeneti szállítási nehézségek – a nagykereskedők egy részének kiesése miatt – adódhatnak.

– Nincs itt semmi probléma, pár perc alatt megtankoltam, mint máskor.

– Ilyen is van, mégis sokan vannak, akik nem voltak ilyen szerencsések. Ők is igazat mondanak.

– Akkor most én is álljak be egy sorba?

– Ha nem üres a tankod és nem kéne amúgy is tankolnod, akkor a válasz egyértelműen NEM.