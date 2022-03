A Holtankoljak.hu hétfői benzinár-előrejelzésében volt egy zárójeles félmondat, amely szerint “az ársapka miatt a benzinkutak még 480 forintért tudnak (ha tudnak) üzemanyagot vásárolni továbbértékesítésre.” A 24-nek adott interjújában Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója részletesebben is kifejtette a problémát.

Most, hogy már a benzinkutak is a 480 forintos hatósági áron vásárolhatnak, a nagykereskedőket érinti leginkább az ársapka, hiszen száz forintot buknak az eladott üzemanyag minden literén, mert nagyjából ennyi a nagykereskedelmi és a hatósági ár különbsége. Erre válaszul a Magyarországon működő nagykereskedések többsége korlátozza vagy már meg is szüntette az értékesítést.

Egyedül a Mol szállít biztosan a kutaknak, de a logisztikai kapacitása szűk keresztmetszet, ezért egyre több benzinkúton láthatjuk, hogy átmeneti készlethiány adódhat, már az alaptermékekből is. Bujdos Eszter szerint a héten egyre több kúton jelentkezhet készlethiány, és a hosszú hétvégén is problematikus lehet egyes helyeken a kiszolgálás.

A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke, Egri Gábor megerősítette, hogy a kisebb üzemanyag-nagykereskedők egy része korlátozza, illetve megszüntette a kiszállítást a benzinkutakra, és csak a Mol tartja a frontot. Egyetértett azzal is, hogy a hosszú hétvégén is lehetnek ellátási gondok. Hozzátette, a piac 70 százalékát a Mol szolgálta ki eddig nagykereskedőként, a maradék 30 százalékát pedig más üzemanyag-nagykereskedők. Egri szerint ha a Molra rázúdul ez a 30 százalék, az logisztikailag nehéz helyzetet fog okozni, és nem fogják tudni úgy kiszolgálni a piacot, mint eddig.

Mostanra több kisebb kúton jelentkezett a probléma és nem lehet kapni valamelyik üzemanyagfajtát.