Az 1983-ban megjelent Mercedes-Benz 190E (W201) a német gyártó egyik legnépszerűbb típusa volt, 1,9 millió példányt gyártottak belőle bő tízéves pályafutása során. Ezek a tömegmodellek ma még fillérekért érhetőek el, de a komoly darabszám ellenére ma már van olyan ritka kivitel, amiért új Ferrarikat megszégyenítő árat fizetnek a gyűjtők.

Akkoriban még a túraautózás nem állt annyira messze a szériaautóktól, mint napjainkban, így a DTM-sorozatban induló Mercedesnek is szüksége volt homologizációs, utcán is használható autókra az induláshoz. Így született a Mercedes-Benz 190E EVO II, amit 1990-ben mutattak be a Genfi Autószalonon.

Az új fejlesztésű, 2,5 literes blokk négyhengeres, 16 szelepes kivitelben készült. Legnagyobb teljesítménye immár 235 lóerő volt 7200-as főtengely-fordulatszám mellett. Az igencsak pörgős motor 235 newtonméteres maximális nyomatékát 5000 és 6000 között adta le. A 0-ról 100-ra 7,1 másodperc alatt felgyorsuló, ötfokozatú Getrag kézi váltós Mercedes motorja egészen 7600-ig elforgatható.

Masszív szélesítések és hatalmas szárnyak kerültek előre és hátra a 190-esre, a felnik 17 colosak voltak. Három hónapig gyártották a típust, ennyi idő kellett a DTM-induláshoz szükséges 502 darab elkészítésére. A legyártott Evo II-esekből 500 darab a jellegzetes fekete színben készült el, kettő pedig ezüst fényezést kapott.

A most eladósorba került 32 éves darab mindössze 18 ezer kilométert futott, és a 473. a sorban. Szép autó, igazi legenda, de az ára igazán letaglózó: újdonsült tulajdonosa nem kevesebb mint 432 432 dollárt, vagyis nagyjából 135 millió forintot fizetett ki érte.