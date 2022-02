Új luxusterepjárókat vásárolt a rendőrség

Ez történt egy éve az autózás világában: rengeteg új autót vásárolt a rendőrség, ezzel párhuzamosan Sylvester Stallone is beújított egy sportautót és írtunk arról is, hogy melyek azok az használt autók, amiket megéri most megvenni.