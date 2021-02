Ebben a cikkben olyan típusokat gyűjtöttünk össze, amelyek már ma is ritkák, de még mindig könnyebben elérhetőek, mint öt-tíz év múlva lesznek, és szerintünk megőrzésre érdemesek. Nem biztos, hogy nő majd az értékük, de a mostaninál mélyebbre aligha esik már, tehát a nagy bukónak csekély az esélye. A mostani kamatszint mellett azon sem veszíthettek sokat, ha használt autó helyett a bankban tartjátok az árukat. A kockázatok mérsékléséről és egészséges felméréséről az alábbi cikkben olvashattatok.

Egy 607-tel nem vesződnénk, de a 406 Coupé a jövő klasszikusaként megéri a törődést és ma még nem drága

Ennél stílusosabb és sikkesebb autót nehéz találni. A 406 Coupé itáliai autó, a koncepcióautót a Pininfarina juttatta el a sorozatgyártásig és gyártotta is 1997-től. A meseszép kupéban a gazdag felszereltség nem valódi előny, mert az elektromos ülés, az automatikus váltó és a sok egyéb extra mára idegesítő hibaforrássá vált.

Motorból a 2,0 literes, 135 lóerős benzines elég hozzá, de jónak a 2,2-es négyhengeres jó a 158 lóerejével, ahogy a 136 lóerős, 2001 őszén bemutatott 2,2 HDi is harmonikus benne. A V6 is eltalált, tartós motor, de a 194 vagy 207 lóerős csúcsmodellt gazdag felszereltsége esendőbbé teszi ma, 16 évvel a gyártás befejezése után. De a többi 406-os Peugeot 200 ezer forintról induló árát látva, donorautóként a technikáját feláldozó kombi vagy limuzin beszerzése sem megoldhatatlan.

Ford Sport Ka: élmény, félmilliótól

Egy Ford Ka ugyanolyan karakteres autó, mint a 2007 előtti Twingo, de ennek még a vezetése is primeröröm. Bár a Ford Ka kimondottan rozsdásodó típus, van belőle nagyon is megőrzésre érdemes verzió. Csepreghy Dani mutatott pár hónapja egy Sport Kát, ami napi járós örömautóként szinte egyedülálló.

Kormánykereke állíthatatlan, a csomagtartó csak 186 literes, a 11,1 méteres fordulókör-átmérő tragikus egy 3650 mm hosszú, 2448 mm tengelytávú autótól. A 944 kilóhoz és a 95 lóerőhöz képest az átlagosan 8,1 l/100 km, hajtva simán 10 literes fogyasztás sem kevés, de ez ne rettentsen el a szteroidon hizlalt minitől!

Nagy választék nincs, 500 és 900 ezer Ft között most épp hármat hirdetnek, mellettük öt darab StreetKa kabrióval, ami 1,1 tonnájával nehezebb és csak kétüléses, viszont nyitható vászontetős.

A hengerenként kétszelepes motor inkább húzóerejével (135 Nm/4250), semmint energikus felpörgésével ad örömöt, de a 95 lóerőnek könnyű dolga van a négyüléses örömautóval. A legtöbbet a váltó és a kormányzás teszi hozzá az élményhez. A vége 174 km/óra, de érdekesebb a 9,7 mp 100-ig és a morcos motorhang.

Bár a Ka rozsdavédelme alapértelmezésben tragikus, de a sportmodellek jobbak és a máig el nem porladt példányokban a sima Kából is lehet még egy-két műszaki. Érdemes vadászni rá, ha SportKa nem is akad, az OHC (felülszelepelt, felülvezérelt) 1,3-assal is benne van a bugi.

A 499 és 899 ezer forint közötti, alku előtti árakat elnézve ennél kevesebb pénzből nehéz bármit találni, pláne, ami ilyen karakteres, élvezetes és más örömautókhoz képest szinte költségmentes. Máig érvényes Hamar Balázs 2005-ös tesztjének zárómondata: „Ennyiért nincs ekkora élményt nyújtó konkurens.”

Népi középkategória hat hengerrel

Nem mindenkinek smakkol egy kicsi és veszedelmes élményautó, szerencsére az autózásban egészen másfajta örömök is vannak. Ezek az örömök négynél több hengerrel élhetők át. Öt- és hathengeres használt autókat is ajánlottunk már, tökös hangjuk és karakterük szerintem mindenvivő, de hat hengerrel sokkal bővebb a választék, mint öttel.

Ebben a témában épp egy teljes autókategória veszik oda a prémiumtermékekbe visszaszorult hathengeresekkel. De most még megmenthettek egy hatdugós középkategóriást, amin viríthat az egykori Playboy-nyuszis embléma: Sex Cylinder.

Plusz két henger egészen más karakterű autót csinál a mezei négyhengeresekkel könnyen elengedhető autókból. V6-os motorral a választék jóval nagyobb, mint soros hathengeressel, de a Chevrolet Epica vagy a Volvo S80 azoknak is megadja a sorhat varázsát, akik ódzkodnak a hátsókerék-hajtású autóktól, amilyen az E46-os BMW, a Jaguar XJ vagy a sokkal feljebb nyitó Lexus IS és GS.

V6: 406-407, C5, Galant, Laguna, Mondeo, Passat, Superb, Vectra

Maradjunk a V elrendezésű hathengereseknél! Hengerszögük többnyire 60 vagy 75 fok, a 90 fokosak ritkák, de a V8-ból tenyésztett V6-oknál ez is előfordul. Egy mai, 150 lóerő körüli turbós kompakt autóhoz képest nem fogsz hasra esni attól, amennyire mennek, de a szívó V6-ok selymes járásától, könnyed erőleadásától, masszív tartalékaitól és simogató hangjától könnybe lábad a szemed.

15-25 éve az európai népi autómárkák majdnem minden középkategóriás típusban kínáltak V6-os csúcsmodellt, legyen az Opel Vectra mindhárom generációja, a Renault Laguna II, a Peugeot 406 és 407, a Skoda Superb első két nemzedéke vagy a Passat, amelyből 2,8-3,6 literes hathengeresek közül választhattok. A Citroën C5-ből a benzines szívó V6 használtan is igazán ajánlható, de a 2008 utániból a 2,7 literes dízel hathengerest kerüljétek el. A Ford 2000-2007 közötti Mondeo Mk3-ból háromféle szívó V6 is van, a 2,5 literes 170, a 3,0 literes 204 vagy 226 lóerős.

Régi japánok: Camry és Maxima

Nagyobb méretben ott vannak a japán nagyautók. Mitsubishi Sigmáról, cápaorrú Galantról egyre kevésbé ábrándozhatunk, de ha nem rozsdás, a Toyota Camry vagy a Nissan Maxima egymillió alatt sem üres ígéret. A Maximából nemcsak háromezres, de kétliteres V6 is van, amit kevesebbe kerül a nevedre venni, kisebb az adója és a biztosítási díja.

400 forintos benzinárral a használattól függően 8,5-16 literes, átlagosan 10,5-12 literes átlagfogyasztás mindenképp egy érvágás, de aki megvesz egy jó állapotú autót, beleszeret és többet megy vele a hobbiautós évi párezer kilométernél, még mindig elgondolkodhat az autó átépítésén autógáz-benzin vegyes üzemre. A gáztartály 10 évre engedélyezett használati idejében rengeteg pénzt megspórolhattok és a sokkal kevésbé környezetszennyező üzemmel tiszta lelkiismerettel örülhettek annak, amit egy hathengeres autó adhat a motor felhorkanásától a hűlő kipufogó pattogásáig.