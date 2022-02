A BMW-s állítólag a zöldet (sárgát) akarta még elcsípni, de az előtte haladó autó már megállt, hiszen valószínűleg pirosra váltott a lámpa. Az Ötös BMW sofőrje megtapasztalta, hogy milyen is az, amikor a légzsákok működésbe lépnek. Mi pedig premier plánban nézhetjük az egészet, hála a hátsó fedélzeti kamerának.

Tudtad, hogy ezeknek az életmentő, hirtelen felfújódó légzsákoknak a története az 1950-es évekig nyúlik vissza? Az amerikai feltaláló, John W. adott be először ilyen jellegű szabadalmat, de az ő verziója még sűrített levegővel működött. Jaszuzaburou Kobori japán mérnök már a modern, ma is ismert pirotechnikai elven működő megoldás alapjait fektette le, de a szériagyártást végül a General Motors érte el először, Allen K. Breed fejlesztésének köszönhetően. Breed ütközésérzékelő szenzorával már elég gyors volt a sűrített levegős szerkezet is. 1974-ben már rendelhető extraként kínálták a légzsákot, és három év alatt több mint 10 000 autóba került be az újfajta biztonsági eszköz.

A légzsákot nitrogén fújja fel, amely nátrium-azid és salétromsó keverékéből keletkezik. A robbanásszerűen terjedő gáz körülbelül 300-320 km/órás sebességgel 2-3 századmásodperc alatt lövi ki a precízen behajtogatott zsákot, ami felfújódása után azonnal ereszteni kezd, ezzel is tompítva az ütközés erejét. A villámgyors nyitás miatt működhet, de pont emiatt veszélyes is, ha nem megfelelő távolságról, az öv által visszatartva érkezünk a robbanó légzsák közelébe, az komoly sérüléssel járhat.