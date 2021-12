Fiktív történeten alapszik a BMW karácsonyi kisfilmje, legalábbis aligha hisszük, hogy a valóságban is ekkora Grincs lenne Christoph Waltz kétszeres Oscar-díjas, kétszeres Golden Globe-díjas és kétszeres BAFTA-díjas színész. A 65 éves osztrák a bajor márka müncheni főhadiszállására érkezett, ám ahelyett, hogy közvetlenül Oliver Zipse igazgatótanácsi elnökkel találkozott volna, kiderült, hogy valójában annak karácsonyi ünnepségére hivatalos.

Zipse helyett egy mikulássapkás BMW-dolgozó bukkan fel, aki mindenképpen be akarta rángatni a színészt az ünnepségre, ám ő felhúzta a nyúlcipőt. Miközben próbált távol maradni bármiféle karácsonyi „hercehurcától”, a gyártó klasszikus modelljei közé menekült, és még Alex Hirschi, ismertebb nevén Supercar Blondie forgatását is egészen komikusan zavarta meg.

Waltz azonban ezek után sem hagyott fel a meneküléssel, egy ajtón belépve azonban utolérte őt az elkerülhetetlen: a karácsonyi forgatag kellős közepén találta magát, ahol Zipse társaságában koccintott. A végén pedig két régi ismerős is megjelenik, egyikük a BMW egyik legújabb modellje, a villany-terepjáró iX.

Hogy mi lett pontosan a történet vége, az alábbi videóból kiderül:

Az iX-et már a Vezess is kipróbálhatta, a teszt itt olvasható el:

Más sztárok is felbukkannak a BMW filmjében

Waltz a bajorokkal korábban is folytatott együttműködése keretében az iX dizájn-világpremierjén is fontos szerepet töltött be. Rajta és a világszerte ismert vlogger, Supercar Blondie mellett megjelent a néhány perces kisfilmben Kai Langer, a BMW i divízió vezető formatervezője és Alexa Chung sztártervező.