Az eset az Egyesült Államokban, Florida államban történt. Két fiatal autós képzelte mozifilmbe magát, és a 24 km/órás sebességkorlátozást semmibe véve nagy tempóval versenyeztek a lakóövezetben. Egy Nissan Altima és egy Infiniti G szedán sofőrje érezte úgy, hogy nincs jobb hely vezetési tudásuk összemérésére.

A Nissan egy lakóház előtt a járdán állt keresztbe, és elvitte az előkertben álló postaládát, valamint egy kisebb díszfát. A lakónak két autója is állt a garázs előtt, vélhetően egyik szeme sírt, a másik nevetett, amikor meglátta a helyszínt, mert a postaládát azért könnyebb pótolni, mint az összetört autókat. Arról nem is beszélve, hogy akár gyalogosok is lehettek volna a járdán, és akkor tragikus véget ér az ártatlannak tűnő verseny.

A sofőrt gondatlan vezetés miatt vonja felelősségre a helyi rendőrség.