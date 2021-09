Legendás autótervező által épített szimulátor mellett más érdekességek miatt is érdemes lesz nyomon követni az RM Sotheby’s következő, St. Moritz-i árverését. Szeptember 17-én többek között Kimi Räikkönen első Forma-1-es McLarenje is kalapács alá kerül, mai szemmel nézve rendhagyó módon a wokingi istálló 2002-ben és 2003-ban is használta az MP4-17-es modellt.

A képre kattintva galéria nyílik!

Utóbbi évben Räikkönen ráadásul kis híján világbajnoki címre vezette a skót David Coulthard által csakugyan használt, a jelenleg a Red Bullnál dolgozó Adrian Newey által tervezett autót, mindössze két ponttal maradt el a hatodik bajnoki címét bebiztosító Michael Schumachertől, pedig csak egy futamot nyert vele a finn.

Még V10-es motor hajtja az MP4-17-et, ami garanciát ad a hangorkánra. 845 lóerős teljesítményre képes a 3,0 literes erőforrás, amit a McLaren saját, hétfokozatú szekvenciális sebességváltóján keresztül ad le a hátsó tengelyre. Műszakilag nem elhanyagolható a dupla keresztlengőkaros első és hátsó felfüggesztés sem, melyhez a Penske fejlesztett lengéscsillapítókat.

A gumiháború korszakából származó korábbi McLaren Michelin-abroncsokon várja új gazdáját. Becslések szerint 2-2,5 millió svájci frankért kelhet el, ez átszámítva nagyjából 650-800 millió forintnak felel meg. Értékén akár még lendíthet is a hír, hogy a 2007-es világbajnok Räikkönen a szezon végén, mintegy 20 év után visszavonul a Forma-1-től.