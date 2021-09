Tavaly volt 90 éves a Pininfarina, az autótervező cég pedig többek között egy luxusszimulátorral ünnepelt. A Leggenda eClassic szimulátorból mindössze kilenc darab készült, a részleteket megnézve pedig érthető, miért került tömeggyártásba. Az olaszországi Cambiano városában található gyárban kézzel készült gépek már-már komplett autók, szépen megtervezett komplett külsővel, szépen varrott bőrbelsővel.

Az ülés még akkor is kényelmes, ha már több órája ülünk a monitor mögött, és markoljuk a fából készült kormányt, valamint tapossuk a pedálokat. A kormány jobb oldalán még egy kis stopper is található, így még autentikusabb az egész szett.

A szimulátor alapja egy létező autó, a Cisitalia 202. A kétüléses autó akkora hatással volt a második világháború utáni autótervezésre, hogy bekerült a New York-i Modern Művészetek Múzeumába.

A szimulátor technikai részéért felelős TCCT még azt is felajánlja a tulajdonosnak, hogy beszkenneli klasszikus autóját (ha van), így akár virtuálisan is tudja pontosan ugyanazt a négykerekűt hajtani, mint ami a garázsában is áll.

Már csak le kell csapni az eladó darabra az RM Sotheby’s St. Moritz-i árverésén szeptember 17-én. A szakértők 120 és 150 ezer svájci frankra (38-48 millió forintra) teszik a Pininfarina-szett értékét.