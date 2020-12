Alonso nem kímélte korábbi autóját: a Pirelli által a korábbi F1-es gépekhez készített speciális lágy gumikkal 1 perc 39 másodperces köröket autózott, ami alig két másodperccel lassabb, mint a szezonzáró időmérő utolsó helyezettjének, Nicholas Latifinek leggyorsabb köre, és szinte ugyanolyan gyors volt, mint Lewis Hamilton versenyben futott leggyorsabb köre.

It’s the stuff of dreams. 15 years after winning the @F1 championship, car and driver are reunited! The R25 taking to the track in Abu Dhabi with @alo_oficial at the wheel. #RSspirit #AbuDhabiGP pic.twitter.com/RLkG6f1xg4

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) December 11, 2020