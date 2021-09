Már évek óta a levegőben lógott Kimi Räikkönen visszavonulása, az év végén pedig távozik is a Forma-1-ből a szurkolók körében hatalmas népszerűségnek örvendő 2007-es világbajnok. A döntést maga az idén október 42. születésnapját ünneplő finn erősítette meg Instagram-oldalán szerda este.

„Ez lesz az utolsó szezonom a Forma-1-ben. Döntésemet még az előző tél folyamán meghoztam. Nem volt könnyű döntés, de az idei év után új dolgok ideje jön el” – fűzte hozzá a pályafutása legfontosabb pillanatait összefogó montázshoz Räikkönen.

„Ugyan még nincs vége az idei szezonnak, szeretnék köszönetet mondani a családomnak, valamennyi csapatomnak és mindenkinek, aki része volt a pályafutásomnak, de legfőképpen remek rajongóimnak, akik végig mellettem álltak. Talán a Forma-1 véget ért számomra, de sok minden vár még rám az életben, amit szeretnék megtapasztalni és élvezni. Még találkozunk!”

Räikkönen távozásával biztossá vált, hogy részben új pilótafelállással vág neki a Forma-1 új érájának az Alfa Romeo, sőt még az sem zárható ki, hogy Antonio Giovinazzi is követi finn kollégáját. A lehetséges utódjelöltek között például Callum Ilott és a friss Forma-E-bajnok Nyck de Vries neve is felmerült.

Jelenlegi csapatának jogelődjénél, a Saubernél 2001-ben mutatkozott be a Jégember, aki az elmúlt két évtized folyamán a McLarennél, a Ferrarinál és a Lotusnál is megfordult. 2007-ben világbajnoki címet nyert a Ferrarival – azóta is ő a maranellóiak eddigi legutolsó egyéni bajnoka. Várhatóan 353 nagydíjjal és 350 rajttal, valamint 21 futamgyőzelemmel, 103 dobogós eredménnyel és 18 pole-lal a háta mögött zárja le pályafutásának leghosszabb szakaszát.