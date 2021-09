Karnyújtásnyira a Porthmeor Beachtől, a cornwalli St Ives-be 100 ezer fontért (kb. 40 millió forint) hirdettek meg egy nagynak nem éppen mondható, 2 méter széles, összesen 10 m²-es területű garázst – írja a Daily Mail. Legfőképpen az úszók és szörfösök körében népszerű a környék, de a turistáknál is kedvelt célpont, mivel innen mindössze 5 perc sétával közelíthető meg a Tate Galéria és a történelmi kikötő.

A parking space near Porthmeor Beach in #StIves has gone on sale for £100,000

The 5m x 2m spot 'the most expensive parking space in Britain’ after London.

It’s inside a garage, Porthmeor Beach, which is popular with surfers and where the trendy kids go.

It's a lot of dosh🤷‍♂️🙈