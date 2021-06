A fizetős parkolás visszahozataláig Magyarországon is problémás volt leparkolni, igaz, ez sokszor hétköznapi körülmények között is kihívást jelent. A közhiedelemmel ellentétben azonban ez a probléma nem csak a halandókat sújtja: a The Peak hongkongi luxusnegyedben egyenesen lehetetlen leparkolni, minden egyes hely kis túlzással aranyat ér.

Helyi lapértesülésekre hivatkozva arról ír a BBC, hogy valaki csillagászati összegért vásárolt magának parkolóhelyet a Victoria-kikötőre Mount Nicholson lakótelepen – ahol Ázsia legdrágább ingatlanjai találhatóak –, potom 1,3 millió dollárért, jelenlegi árfolyamon számolva körülbelül 370 millió forintért.

Világrekord ez a híroldal számításai szerint, a korábbi rekord szintén hongkongi: 2019-ben valaki 980 ezer dollárt volt hajlandó fizetni.

