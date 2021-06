Mint arról már a Vezessen is beszámoltunk, semmiképpen sem egyedülálló jelenség, hogy közhasznú feladatot látnak el különböző sportautókkal. Gondoljunk csak a szervszállításra befogott, amúgy a rendőrség által lefoglalt Nissan GT-R-re, de Lamborghini Huracánt is használtak már hasonlóra célra.

Olaszországban egy 640 lóerős, 5,2 literes, V10-es motorral szerelt Huracán EVO-nak az a feladata, hogy az érkező és a távozó repülőgépeket terelgesse felvezető autóként a parkolóig vagy a csápig, egészen 2022. január 7-ig. A bolognai Marconi repülőtér már hetedjére újította meg együttműködését az olasz sportautógyártóval, legutóbb 2019 végén.

A képre kattintva galéria nyílik!

A szerepe szempontjából is különleges Huracán dizájnját a Centro Stile tervezte, a narancssárga és az örvényzöld matt árnyalatát felhasználva. Az autót a follow-me (magyarul: kövess engem) feliratú, villogóval, valamint rádióval is felszerelték. Ezekre talán nagyobb szüksége is lesz a repülőgépek kísérgetése során, mint a Huracán 323 kilométer/órás végsebességére.

Tudni érdemes a reptéren szolgálatban lévő Lamborghinikről, hogy még rendszámuk sincs, ennek egyszerű oka van: el sem hagyják a repülőtér területét. A mostani Huracán EVO elődjei is kifejezetten kedveltek voltak, és mivel más gépekről vagy a váróból is lehetett látni őket, az utazók gyakran osztottak meg róluk fényképet a közösségi médiában. Vélhetően ez ezúttal sem lesz másképp.