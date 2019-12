Olvass tovább

Ahogy korábban, úgy most is a Centro Stile készített grafikát az autóra, ezúttal egy sárga színű Huracán volt az alap. Az autóra felkerült a follow me – tehát kövess engem – felirat és a borostyán színű villogó is, továbbá a szükséges kommunikációs eszközökkel szerelték fel a Lamborghinit. Kellően feltűnő ahhoz, hogy azonnal posztolja, aki csak látja. Így nem csak több emberhez jut el a Lamborghini, de van a történetben egy pici csavar is. Azok, akik a Ferrarihoz érkeznek, általában szintén a bolognai reptéren szállnak le.

A Lamborghini Huracán LP580-2-ben az 5,2 literes, szívó V10-es motor 580 lóerős, 540 Nm nyomatéka van és ahogyan azt a 2-es szám jelzi, csak a két hátsó kereket hajtja. Ebben a formában a Huracán 33 kg-mal könnyebb, csak 1 389 kg. 3,4 másodperc alatt sprintel 100-ra, a végsebessége 320 km/óra. Erre a képességre azonban csak munkaidő után van szükség.