Amennyiben valaki repülővel közelítené még a Lamborghini Sant’Agata Bolognese városában lévő központját, akkor biztosan a hozzá legközelebb eső reptéren száll majd le a gépe, tehát Bolognában. Részben ezért támogatja a Lamborghini a repteret azzal, hogy időnként meglehetősen csinos munkatársakat biztosít a repülőgépek terelésére. Két éve a Centro Stile egy sárga Lamborghini Huracánt készített, most matt szürke színűre cserélték.

Bizonyára azért is biztosítják olyan lelkesen a Lamborghiniket az Aeroporto di Bologna számára, mert így több emberhez jut el a márka. A kifutón guruló sportkocsit más repülőkről és a váróból is látni, az emberek pedig ezt szeretik megosztani a közösségi médiában. Ráadásként ott van az is, hogy erre a reptérre érkeznek azok, akik a Ferrari Maranelloban lévő központját látogatják meg.

A most szolgálatba álltott autó a Lamborghini Huracán LP580-2. Ez annyit tesz, hogy itt az 5,2 literes, szívó V10-es motor 580 lóerős, 540 Nm nyomatéka van és csak a két hátsó kereket hajtja. Így a hátsókerekes Huracán 1 389 kg-ot nyom, ami 33 kiló fogyást jelent a kicsit erősebb, összkerék-hajtású verzióval szemben. 3,4 másodperc kell neki a 100-as sprinthez, a végsebessége 320 km/óra.