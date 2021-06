Az üzleti partnerek az eseményen megosztották álláspontjukat az autóhasználat új formájának hazai helyzetéről és kitértek a hagyományos, a hibrid és az elektromos hajtású autók elterjedtségének alakulására is. Juhász Tibor (címképen jobbra), a KB Autoteam Fiat Márkakereskedés ügyvezetője fogadta a vendégeket a Nemzeti Lovarda főbejáratánál, amelynél 6 darab Fiat 500 Connect 1.0 Hybrid modellt helyeztek el szimbolikusan, abból a 60 darabból, amit a SHARE NOW vásárolt a kiskunhalasi székhelyű Fiat kereskedéstől.

Az AutoWallis, az autómegosztó vállalkozás anyavállalatának igazgatósági elnöke, Müllner Zsolt a következőket mondta: „Alapvetően elektromos autókban gondolkodtunk, de be kellett látnunk, hogy a töltőhálózat terjedése lassabb, mint ahogy azt mi reméltük, ezért a hibrid használhatóbbnak tűnik még jó ideig. Az autómegosztás, a környezettudatosságról, a költségek megosztásáról szól és azért zseniális, mert akinek alkalomszerűen van szüksége autóhasználatra, az a szolgáltatással számos költségtől és autófenntartási ügyintézéstől mentesíti magát. Olyan autós mobilitási lehetőség egy kiszámítható költségen, ami addig használható, amíg szüksége van rá az embernek. Hogy miért a KB Autoteamtől vásároltunk? Mert nekünk fontos a hírnév, a megbízhatóság és hogy régóta a piacon levő cégtől vásároljunk, ami még sokáig ott is marad. A KB Autoteam ilyen”.

Andrew Higgins, az importőr Stellantis FCA márkáiért felelős regionális igazgatója elégedetten nyilatkozott: „Természetesen örülünk, hogy a Fiat 500 Hybrid mellett döntött a Wallis. Ez a modell a nagyvárosban kiválóan alkalmazható, szeretik, praktikus és az emberek egyre inkább elfogadják az autómegosztás műfaját. Bár még a magyar piacon kisebbségben vannak az alacsony emissziós kibocsájtású járművek, de egyre inkább terjednek és mi felkészültünk az igények kiszolgálására.”

Buday Bence (címképen balra), a SHARE NOW autómegosztó ügyvezetője szerint komoly igény van az újfajta mobilitásra: „Budapesten helyezzük el az autókat, innen bérelhető és ide kell visszajönnie, de az egész ország területén használható. Elterjedőben lévő és nagy jövő előtt lévő ágazatról beszélünk. A hibrid autók alkalmazása tapasztalatszerzés is a részünkről, amit az ügyfeleinkkel közösen értékelünk majd. Az nem kérdés, hogy Fiat 500-as, mert az ügyfelek imádják ezeket az autókat. A KB Autoteam a jelen piaci körülmények között, ebben a mennyiségben, jó feltételekkel, határidőre képes volt teljesíteni az igényeinket. Biztos vagyok benne, hogy lesz folytatása.”

Juhász Tibor a KB Autoteam Fiat Márkakereskedés ügyvezetője is bízik a folytatásban. „Előfordult már hasonló volumenű eladásunk, tehát nem szokatlan, de eddig az egy tételben eladott legnagyobb számú Fiat modellek átadása történt. Opcióként szerepel az üzletben az 500-asok visszavásárlása, értékesítése 2-3 év után, amit követően remélem, újabb autókat vásárol tőlünk a Wallis és autómegosztó cége! Reményeim szerint ez a 60 darab autó csak a kezdete a partneri kapcsolatunknak.”

Fotók: Kovács Iván és Leskó Tamás