Lázár Zoltán kilencszeres fogathajtó világbajnok három év kihagyás után tért vissza a versenysportba. Visszatérését tavalyi mezőhegyesi versenybalesete tovább nehezítette. A válogatott sportoló azonban minden nehézségen átküzdve magát, a magyar és nemzetközi megméretéseken is egyre jobb formát mutat. Ezzel párhuzamosan a KB Autoteam Jeep márkanagyköveti feladatait is ellátja. Versenyein a nagyköveti Jeep Wrangler is rendre feltűnik. A Vecsési Nemzetközi Négyesfogathajtó Verseny legjobb magyarjaként a harmadik helyen végzett. A világbajnok sportolóként, és márkanagykövetként is megosztotta a gondolatait.

A pandémia a fogathajtók életét is átalakította?

A vírushelyzet felborította a hazai sportéletet, a fogathajtókét is – mondta a kilencszeres világbajnok. Tavaly ősszel még tudtunk versenyezni, de aztán nálunk is leállt az élet. Edzeni, a lovakat felkészíteni volt lehetőségünk, de megmérni egymással a tudásunkat nem. A visszajelzés pedig fontos. A tavasz aztán – hála Istennek – enyhülést hozott a járványban, jöttek a versenyzési lehetőségek, és a mit az edzéseken éreztem, igazolták élesben a lovaim. Egyre jobban teljesítettünk.

A sérülése?

Érzem. A kényszerpihenő hátráltatott, de mindent elkövettem a gyors felépülés érdekében, amiben a csapatom sokat segített. Megyünk előre és a nagy cél, az augusztusban Budapesten sorra kerülő EB-re történő jó forma kialakítása határozza meg a napjainkat. A májusi, Mezőhegyesen rendezett CAN országos fogathajtó versenyen elért ezüstérmes helyezésem biztató és motiváló eredmény. Jön vissza a sok-sok befektetett munka.

Hogy alakul a vecsési verseny?

Már négy napja itt vagyunk a Dobrovitz lovasfarmon. A több mint 100 fogat, a nemzetközi mezőny ereje nagyon komoly megméretési lehetőség. Itt van a „hajtókirályként” ismert Ijsbrand Chardon és a szintén rendkívül sikeres fia, Bram Chardon. Komoly figyelem és fegyelem kell, hogy minden a tervek szerint alakuljon. Jönnek fel szépen a lovaink. Épp most fejeztem be egyik lovammal a tréninget, miközben kapta a feladatokat, felmértem a környezetet.

Milyen erős most a magyar fogatsport?

Hasonlóan erős, mint korábban, de ezt most nem látjuk olyan tisztán, mert nem rendeztek versenyeket, nincs tapasztalat, viszonyítási támpont. Most figyeljük meg egymást, a külföldieket. Mi is nézzük, keressük, hogy hol tartunk. Nem állunk rosszul és bízom benne, hogy az Európa Bajnokság idején már megfelelő formában leszünk és egy nemes közdelemben tudunk részt venni.

A KB Autoteam Jeep nagyköveteként mi a tapasztalata a Jeep Wranglerrel?

Eleinte furcsa volt, hogy itt van a Jeep Wrangler mindig mellettem, ami azért egy jellemző életérzést hordoz. Ez nem áll távol tőlem, mert motorozom. Jeep-pel autózni az életérzés mellett egy stílus is. Ez egy terepjáró autó, aminek más a felépítése, a menettulajdonságai, ez mentálisan is hat rám. A Wranglerrel vadabb vidékeken is biztonsággal lehet közlekedni, nem áll távol tőlem az ilyen fajta kihívás. Szeretem ezeket a nyers, erős, vad terepjárókat. A Wrangler ilyen. Megszoktam azt, ami az előnye, ami a hátránya. Előszeretettel használom a városban is, de terepen még nem ültem ilyen jó autóban, mint a Wrangler. Hosszú utakra nem szabad vele sietni, de mindenhová biztonsággal elvisz.

Jól illeszkedik a csapat dizájnhoz!

Igen, ez egy fontos tulajdonsága. A csapat színe a piros. Szinte minden eszközünkön, járművünkön, felszerelésünkön, ruházatunkon ott a piros szín. Van ahol dominál, de minimum mindenben jelen van. A Wrangler a dominálók közé tartozik, és nagyon jól mutat, mondhatom feltűnő. Ez az autó tényleg egy markáns szabadság életérzést nyújt. Még nem mentem vele úgy, hogy leszedtem volna az oldalajtókat, a tetejét, a szélvédőjét előre döntve, de a nyár kiváló alkalom lesz erre. Szerintem egy balatoni kirándulás során az idén sor kerül arra, hogy a cabriós arcát is kipróbáljam, ami újabb fejezete lesz a Wrangler kínálta szabadságérzés megtapasztalásának.

A Jeep mindig Önnel van?

Igen, minden versenyre viszem. Ez a nagyköveti feladatomból adódik, de nem csak azért. A maratonhajtásnak van egy szakasza, ami jellemzően nehéz domborzati viszonyok között halad, ezt be lehet autóval járni. A Wranglernek nem probléma, ha egy gázlón, köves, egyenetlen, vagy épp laza talajú úton kell elmennie. A fogathajtás komoly logisztika. Itt Vecsésen hat autóval, 11 lóval vagyunk, csomó felszerelést hoztunk magunkkal, ezeket el kell helyezni valahol, hozni-vinni. Vonóhorog is van az autón és előfordul, hogy lovat szállítunk vele. Illik a lovassporthoz, nagyon hasznos tagja a Wrangler csapatunknak. További képek ide kattintva!

Vecsésen Lázár Zoltán végül bronzérmes lett összetettben. Díjhajtásban második, maratonhajtásban negyedik, akadályhajtásban harmadik helyen végzett. Valamennyi számban a legjobb magyarként zárt. Összetettben a már korábban említett holland sztár, Ijsbrand Chardon győzött, fia Bram Chardon lett az ezüstérmes. Gratulálunk Lázár Zoltánnak és további sok sikert kívánunk versenyeihez és az EB felkészüléshez!