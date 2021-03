Minden jel arra utal, hogy menet közben esett le a pickup rakománya a platóról, a sofőr pedig megállt a leálló sávban, hogy összeszedje az elhagyott cuccot. Igen, az autók között rohant át a pályán, majd vissza a saját járművéhez. Szerencsére nem történt baleset.

Vajon ez volt a helyes döntés? Igen, én is ezt csináltam volna 18% (4) Nem! Azonnal hívtam volna a 112-őt, hogy küldjenek segítséget 27% (6) Nehéz megítélni, ilyen helyzetben nehéz józan döntést hozni 46% (10) Attól függ mi volt az a csomag... 0% () Nem tudom, szerintem lapos a Föld 9% (2)

Azt sem árt tudni, hogy autópályán még a leállósávban is tilos gyalogosan közlekedni. Szóval ha például elfogy az üzemanyag, akkor a legközelebbi benzinkútig sajnos a szalagkorlát mögött, a csalánosban kell menetelni. Azt is jó megjegyezni, hogy az autópályán kifogyott üzemanyagtankért egyes országokban büntetés is jár. Hasonlóan szigorúan büntethető, ha a leállósávban stoppol valaki.

Nem véletlen, hogy ennyire tiltott dolog a leállósáv nem rendeltetésszerű használata. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. egy vizsgálat eredményei alapján azt állapította meg, hogy a magyar autópályák leállósávjain nagyjából 20 perc a túlélési idő. Magyarul a statisztika szerint nagyjából ennyi időt lehet ott eltölteni élve. Szóval teljesen indokolt, olyan gyorsan elhúzni onnan, amilyen gyorsan csak lehet.