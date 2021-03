Manapság már szinte mindenféle autóból létezik limuzinváltozat, akár tetszik a gyártóknak, akár nem. A recept egyszerű: a kocsit kettévágják, megtoldják, majd újra összeillesztik. Ezt követően jön a belső tér kialakítása, ahová a sokszemélyes kanapészerű ülőalkalmatosságoktól kezdve a minibárig bármi kerülhet.

Természetesen a Ladák sem maradtak érintetlenül az idők folyamán, az Egyesült Államokból származó szokás tőlünk keletre is elterjedt. Ezek az autók a legtöbb esetben nem képviselnek olyan színvonalat, mint amerikai, elegánsabb rokonaik, ám a legtöbb átépítésnek nem is feltétlenül ez a célja.

A képre kattintva galéria nyílik

A Lada-limuzinok világának van egyébként egy jól elkülöníthető része: ezek az autók Kubában nyerték el a képeken látható formájukat. A kubai iskola kialakulása érdekes: az 1970-es években ez a márka lett az ország egyik legnépszerűbb négykerekűje az importkorlátozások miatt, a kommunista Castro-kormány előszeretettel osztott ki használatra 1200-es Zsigulikat úgy, hogy azok továbbra is állami tulajdonban maradtak.

Az 1980-as években már minden harmadik autó Lada volt az országban. A rendőrség is ezerketteseket használt, a taxik között pedig a mai napig előfordulnak, nyújtott változatban is. Ezek jellemzője, hogy a toldásba is került ajtó, sok esetben a hátsó, de az alábbinál például az első.

