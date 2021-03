Bicskanyitogató közlekedési szituációt rögzített a Bp-i Autósok Közösségének olvasója vasárnap délután Vecsésen. A helyi bevásárlóközpontot elhagyva haladt a Lincoln utcán, amikor a forgalom elől elzárt területen és a kanyarodósávon átvágva egy Audi sofőrje vágott be elé.

Minden jel szerint sürgős dolga volt, de arra végül akadt majdnem 40 másodperce, hogy büntetőfékezzen a felvétel készítője előtt, kétszer is.

„Az első fékezésnél még nem volt annyira gáz, de a másodiknál, ha nincs ABS-em, belecsúszok. Nem rajta múlt, hogy nem lett koccanás belőle” – summázta a történteket az elszenvedő alany.

Annak ellenére, hogy az utóbbi időkben már a rendőrség is egyre több ilyen esetnek megy utána – akár a médiában megjelenő fedélzeti kamerás felvételek útján –, a jelenség egyelőre nem akar kikopni a magyar utakról, sőt az elmúlt hetekben mentőautóval is büntetőfékeztek már, de családi viszály is idézett már elő hasonló helyzetet.