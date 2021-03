Akik a harmincas éveiket tapossák, azoknak belegondolni is szörnyű, de már durván 15 éve, hogy megjelentek a Need For Speed máig etalonnak tartott részei, az Underground 2. A mostani, filmszerű játékokhoz képest igazán szokatlan a mai szemnek a grafika és azok a ma már kínosnak ható tuningelemek, amelyek a játékokat uralták. A hatalmas szárnyak, a földig érő lökhárítók és a nagy krómfelnik mögötti apró fékek mind nagyon a 2000-es évek elejének stílusához tartoznak.

Ennek ellenére szép emlék Bayview városa, ahol az esti krúzolás alkalmával szólt a Riders on the storm Snoop Doggtól és rövid idő alatt megjött hozzá az utcai versenyre buzdító hangulat.

Egy orosz csapat sorra készíti az igazi autókkal, de a játékoka idéző stílusban forgatott nagyszerű videókat. Gyakorlatilag megfordították a sorrendet, és nem a valóságot próbálták digitális módon utánozni, hanem a digitális élményt játszották el a való életben, igazi autókkal, létező utakon.

Itt a Need For Speed in Real Life Part IV, a főszerepben ezúttal egy BMW M4, egyLamborghini Huracan, egy Mercedes-Benz C63 AMG S és egy Lancer Evolution VIII.

