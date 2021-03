A litván tereprali hőse Antanas Juknevičius, nemcsak azért, mert pilótaként idén sorban hetedszer teljesítette a Dakar-ralit (amin egyébként korábban háromszor navigátorként is részt vett, és kétszer végig is ment), hanem mert állhatatos győzni akarásával hallatlanul népszerűvé tette a sportágat a balti országban.

Juknevičius úr most eladja Toyota versenyautóját, azt a Hiluxot, amelyet az Overdrive Toyota épített még öt éve, és amely a mai napig teljesen versenykész állapotban van: elég beleülni, megtankolni, és már mehetünk is a sivatagba. Igaz, a fél köbméteres (!) benzintartály megtöltése ugyanúgy nem pénztárcabarát gyakorlat, mint az autó megvásárlása – cserébe viszont állítólag megbízható, tartós és éppen ezért „viszonylag olcsón fenntartható” a Hilux, aminek vételára egy csomó cserealkatrészt is magában foglal.

Az autó egyébként középmotoros, erőforrása pedig nem is a Toyotától, hanem a Lexustól származik: az első szériás IS F sportszedán ötliteres, nyolchengeres blokkjáról van szó, amelynek teljesítményét 340 lóerőre vették vissza. Egyébként sincs sok köze az autónak a Hiluxhoz: a központi létraváz helyett acél csővázra épül, a karosszérialemezek karbon kompozitból készülnek, a rugóút 28 centis, kerekenként két rugóstagot találunk, a váltó hatfokozatú szekvenciális darab.