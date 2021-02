Victor Gauntlett volt az, aki megmentette az Aston Martint a pusztulástól és akiről elnevezték ezt a teljesen egyedi szupersportautót is. Az a autón mérnökök a Vulcan és a One-77 egyes elemeinek felhasználásával készítették el 2020-ra a Victort.

7,3 literes, V12-es szívómotorját a Cosworth fejlesztette és az egész GT3-as versenyautókhoz mérhető. 840 lóerőt ad le és 820 Nm nyomatéka van, ehhez pedig egy régimódi, hatsebességes kéziváltó csatlakozik, valamint hátsókerék-hajtás. Ennél erősebb manuális Aston Martin még nem született

Czinger 21C

2019 márciusban, a Genfi Autószalonon debütál a Czinger 21C. Az autó hibrid hajtásláncot kapott, amelyet házon belül fejlesztettek, a gyártó azonban egyelőre sem a belső égésű, sem az elektromos komponensekről nem ad közre pontos információt, annyit tudni, hogy egy 2,9 literes, duplaturbós V8 fog dolgozni benne, amelyet még két villanymotorral is megtámogatnak.

A Los Angelesben tervezett és fejlesztett autó 1+1 üléselrendezést kap, a vezető és egyetlen utasa középen, egymás mögött foglalnak helyet. Így különösen keskeny lehet az autó, amely az előzetes videó alapján bővelkedik a karbon kompozitokban és 3D nyomtatóval épített alkatrészekben.

GMA T.50

Gordon Murray 1969-ben költözött Angliába és rögtön a Lotushoz igazolt, majd amikor Bernie Ecclestone átvette a Brabham csapatot, akkor Murray lett a főtervező. A tervező már egészen fiatalon háromüléses sportautóban gondolkozott, de először a tervet csak Ron Dennisnek vázolta fel, miközben a reptéren várakoztak az 1988-as Olasz Nagydíj után. Ebből lett végül a McLaren F1, mely a mai napig minden idők leggyorsabb szívómotoros autója. Ezt a vonalat viszi tovább a Gordon Murray Automotive T.50-es.

Mérnöki mestermunka a McLaren F1-es, de a 90-es évek óta hatalmasat fejlődött az anyagismeret és az autótervezéshez kötődő tudományok, mint az aerodinamika. A T.50-es kétségkívül az F1-es modern megfelelője és ez a formaterven látszik is. A LED-es lámpák formája, az ajtók és az oldalán húzódó élek mind a McLarent idézik. Az utastér vadászgépek pilótfülkéjét idézi, ahol a vezető középen ül, két utasa pedig hátrébb az utastér szélein. Három személlyel 226 liter a csomagtartó, kettővel pedig 60 literrel növekszik az egyik ülésbe illeszkedő táskával.

Motorját a Cosworth fejlesztette: 3,9 literes, 65 fokos hengerszögű V12-es szívómotor, ami elforog akár 12100-ig is! 663 lóerős csúcsteljesítményét 11500-as fordulatnál adja le, de GT módban, 9500-nál is van 600 lóerő. A mindössze 178 kg-os motor (nincs ennél könnyebb 12 hengeres az univerzumban) alapjárattól tiltásig 0,3 másodperc alatt forog el. Szóval irgalmatlan gyorsan. 467 Nm nyomatékát 9 000-től jön, de a 71%-a már 2500-as fordulattól elérhető.

De megtalálható benne egy olyan ötlet is, amit a Forma-1-ben nem tűrtek meg. Az 1978-as Brabham BT46B alól ventilátorok szívták ki a levegőt és ezzel együtt a kisebb kavicsokat is, melyeket aztán maga mögé szórt. A megoldást persze, két futam után betiltották. A T.50-esben viszont visszatért, de szűrőkkel és további biztonsági funkciókkal. Hat módot kínál ez a szürreális porszívó, amit a 48 voltos rendszer működtet és akár 7 000-es fordulatra is képes. Fékező módban 240 km/órás sebességről 0-ra 10 méterrel hamarabb áll meg ennek segítségével a T.50. Ezek mellett 50%-kal növelheti a leszorítóerőt vagy éppen 12,5%-kal csökkentheti a légellenállást. V Max módban pedig rövid időre 700 lóerőre növeli a teljesítményt.

Mindössze 100 darab készül belőle, az első ügyfél 2022 januárjában vehette át ezt a mérnöki csodát.

Hyperion XP-1

Kaliforniai vállalat a Hyperion és nem véletlenül nem hallottunk róluk eddig, az XP-1 ugyanis az első autójuk. Ez pedig egy elég erős belépő lett, hiszen rögtön a szupersportautók közé hoznak valami egészen újat. Érdekesség a kevlar kompozit diffúzor, a LED-es világítás és az aktív aerodinamikai elemek, melyek közül a leglátványosabbak az oldalsó lapátok, amik állítólag magas kanyarsebességet tesznek lehetővé.

A Hyperion különlegessége, hogy hidrogén hajtású. A hidrogént ráadásul szénszálas tartályban tárolja és ebből generál energiát a villanymotorok számára. Az 1032 kg-os Hyperion 2,2 másodperc alatt éri el a 100 km/órás tempót és 356 km/óra a végsebessége. A hatótávja igazán meglepő, akár 1635 km-t is elmegy egy “tankkal”, hidrogénnel pedig 5 perc alatt teletölthető. Az XP-1-et 300 példányban szeretnék gyártani a jövőben.

Koenigsegg Gemera

300 példány készítenek az 1700 lóerős rendszerteljesítményű Koenigsegg Gemerából, ami kevesebb mint 2 másodperc alatt van 100-on, a végsebessége 400 km/óra és mindezt négyen élhetik át benne.

A Gemera utasterébe épp úgy fellendülő ajtókon keresztül lehet bejutni, mint a gyártó többi szupersportautójába, csak itt három méteres tengelytávon elfér négy sportülés. Meg négy képernyő, amiből kettő a tükröket helyettesíti, egy pedig a szokásos érintőképernyős központi rendszer. Adtak a biztonságra, ezért az autó rettentően merev karbonmonocoque köré épül, ezért nincs szükség négy ajtóra és B oszlopra sem.

Forradalmi a négyüléses hipersportautó ötlete, de a hajtáslánc is tartogat meglepetéseket. Nem a Koenigsegg V8-asát pakolják az autóba, hanem 800 V-os akksicsomag és három villanymotor (1100 ló) kerül bele. Mellé a Koenigsegg saját fejlesztésű, vezérműtengely nélküli (Freevalve) motorját szerelik. A Tiny Friendly Giantnek (apró, barátságos óriás) keresztelt motor 2 literes, 3 hengeres és 2 turbófeltöltő van rajta. Ennek teljesítménye önmagában 600 lóerő, ha E85-benzin keverékkel tankolják.

Tisztán villanyautóként is használható a Gemera, de ha mind az 1700 lóerő meglódítja az autót, akkor 1,9 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100-ra. Tulajdonképpen elég közel áll egy olyan teleporthoz, amiben egyszerre négyen változtathatnak helyet hirtelen. A 400 km/órás végsebességre képes családi autóból 300 darabot készítenek.