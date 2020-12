Augusztus elején beszámoltunk róla, hogy a Porsche Panamera 7 perc 29,81 másodperc alatt ment körbe a Nordschliefén, a Nürburgring északi nagykörén, és ezzel megdöntötte a luxusautók rekordját. Hiába öt méter hosszú, és körülbelül két tonna tömegű, pokolian gyors volt az autógyártók kedvenc pályáján.

Ez leginkább a négyliteres V8-as motornak köszönhető, ami duplaturbóval immár 620 lóerőt, és 820 Nm nyomatékot termel. Ezeket az adatokat látva egy igazi pályagép képe sejlik fel lelki szemeink előtt, de a Panamera Turbo S nagy trükkje, hogy az elképesztő dinamizmus mellett nem csorbul a luxusszintű kényelem.

A következő tesztvideóból kiderül, hogy 300 km/óra felett is könnyedén halad a német autópályán, az úthibák, hullámok alig észrevehetően szűrődnek be az utastérbe, a sofőr hangja pedig még ilyen tempónál is jól kivehető, nem nyom el mindent a szélzaj.

Talán ez is a baj korunk legerősebb autóival, egyszerűen túl jók, amiben 300 km/óránál ilyen síri nyugalommal lehet beszélgetni, az nem növeli meg az adrenalinszintet.