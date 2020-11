A Volkswagen up! a márka legkisebb autója, aminek ma az elektromos változata talán a legnépszerűbb, de néhányan sokkal jobban kedvelik az up! GTI-t, mely számaiban és meglepő módon méreteiben is az első generációs Golf GTI-t idézi.

A 80-as évek elején megjelent Golf GTI 1,8-as változata már 112 lóerős és 150 Nm nyomatéka van. 9 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra és végsebessége alulról karcolja a 190-et. Ezzel szemben az up! GTI-ben már 1,0 literes, háromhengeres turbómotor dolgozik, mely 113 lóerős és 200 Nm nyomatéka van, amivel kicsit kevesebb mint 9 másodperc alatt futja a 0-100-at, a végsebessége pedig 192 km/óra.

Ilyen autót csinosított most ki a Vilner, akik nem csak komoly sportautókhoz nyúlnak hozzá, csináltak már Trabantot is.

A fehér up! GTI kívülről is látványos fekete és piros dekort kapott, de a Vilter specialitása továbbra is a beltér. A sportülések jellegzetes kockás kárpitját megőrizték és több szövetet használtak fel például az ajtókárpitokon és a középkonzolon, amit szürke anyaggal borítottak. Így rögtön kevésbé olcsó kisautós hatású az utastér.

A műszerfalra piros plexipanel került és puha borítás az alsó részre, a kormányt pedig piros cérnával varrták meg. Ilyen up!-ban azért vidámabban telnek a városi kilométerek is, az biztos!