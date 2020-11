Az igazán veszélyesnek számító helyeken, ahol nincs közvilágítás, a KRESZ előírja a fényvisszaverő ruházat viselését. Pedig a fényvisszaverő kiegészítők a kivilágított városban is ugyanolyan életmentők lehetnek, mint a koromsötét pusztán.

Olvass tovább

Kinek és mikor kell viselni?

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben ez olvasható:

21. § (12)176 A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak/személynek – ide nem értve a gyalogosok zárt csoportban történő közlekedését – éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie. (A kerékpárosnak, kézi kocsival közlekedő személynek, és állatot hajtónak szintén. Az autóban elméletileg nem kötelező “láthatósági mellényt” tartani, de ha lakott területen kívül, műszaki hiba, vagy egyéb okból kell az autó mellett tartózkodni, akkor az autó utasainak is viselniük kell, így gyakorlatilag mégis kötelező.)

Fényvisszaverő mellény (ruházat) alatt az MSZ EN 471:2003. számú szabványban meghatározott követelményeknek megfelelő ruházatot értjük.

A fényvisszaverő mellény, ruházat haszna az átlag közlekedő számára leginkább éjszaka, vagy rossz látási körülmények között mutatkozik meg. Egy átlagos autó fényszórója tompított állásban úgy 40-50 méteres távolságba világít, így ebből a távolságból észlelhető először a sötétben haladó gyalogos is. Viszont bármilyen fényvisszaverő ruhadarabbal, kiegészítővel az észlelési távolság két-, háromszorosára is növelhető, így az autósnak fékezni, kikerülni is jóval több ideje van.