Leginkább arról híres a Rimac első autója, hogy Richard Hammond a The Grand Tour forgatása alatt leesett vele az útról egy hegyi felfutón. Az autó kigyulladt, az angol műsorvezető pedig kisebb sérülésekkel, de megúszta. Éppen ezért nagy figyelmet fordítanak a biztonságra.

Úgy kezdődött az egész, hogy Mate Rimac épített magának egy elektromos BMW E30-ast, amiben folyamatosan fejlesztette a hajtást, hogy minél hatékonyabban működjön és ne legyen panasz a hatótávra sem. A kilinccsel előre gumit füstölő E30-ast (600 lóerő és 900 Nm nyomaték) aztán felkapta a média és így több figyelem irányult a fejlesztésekre. 2013-ban már saját autót mutattak be, a Concept One-t.

Mate Rimac egy garázsból építette fel azt a valamivel több mint 300 főt foglalkoztató horvát vállalatot, melyben nem túl régen a Porsche szerzett magának 15,5%-ot, de a Hyundainak is van benne 14% része. Ez pedig nem véletlen.

150 darabot gyártanak majd a Rimac C Twóból, melynek minden darabja villámgyorsan elkelt. Az autó mind a négy kerekét külön villanymotor hajtja, akksija 16900 cellából áll. 120 kWh a kapacitása és folyadékhűtéses, valamint 1,4 MW teljesítményt tud leadni.

1914 lóerős és borzalmasan sok, 2300 Nm nyomatéka van a C Twónak. Álló helyzetből 1,85 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás sebességre, végsebessége 400 feletti. Ha ezt nem használja ki a vezető, akkor akár 650 kilométert is elmegy egy töltéssel. Most megmutatják, hogyan készül ez az autó, irány a play gomb!