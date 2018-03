16900 cellából áll az akkucsomag, melynek készítéséhez lítiumot, magnéziumot és nikkelt használnak, kapacitása 120 kWh és folyadékhűtéses, valamint 1,4 MW teljesítmény tud leadni. A hajtás része az elődhöz hasonlóan a négy elektromotor, így a C Two összkerék-hajtású. A Rimac szoftvere lehetővé teszi, hogy az egyes kerekekhez tetszőleges mértékű nyomaték jusson, ezért akár driftelni is tud a villanyos sportkocsi.

Több aktív aerodinamikai elem segít az autót hatékonyan úton tartani, de legoptimálisabb beállítással légellenállási együtthatója 0,28-ra is csökkenhet. Természetesen a Rimac alja is teljesen burkolt és a fenéklemezre is jutottak terelőlapok, melyek szerepet játszanak az akkuk hűtésében, melyet a szénszálas monocoque-ba integráltak. Az ütközést elnyelő részek alumíniumból és karbonból készültek.

Csak a második modellje a C Two a horvát Rimac Automobili-nek, mégis komoly ellenfele bármelyik elektromos vagy belső égésű motorral szerelt sportkocsinak. A formaterv jól felismerhető, de nem igazán jellegzetes, viszont minden olyan elemet felvonultatnak, amit egy ilyen autón meg kell jeleníteni a nagykönyv szerint. Figyelemre méltóak azonban a részletek, mint például a LED-es fényszórók, melyekben 58 dióda kapott helyet és kézzel szerelik össze, a vezérlését pedig maga a Rimac készítette.

Olvass tovább

Applikáción vagy laptopon keresztül pedig hozzáférhető a komplett telemetria is. Nem mellesleg a fedélzeti rendszerbe bevihetőek a versenypályák is, ezt követően pedig a Rimac C Two már meg tudja tanítani a vezetőjét az ideális ívekre és a fékezési, valamint kigyorsítási pontokra.

A tisztán elektromos sportkocsi 1914 lóerős és bolygókat megmozgató 2300 Nm nyomatéka van, amihez már kellenek a hat dugattyús, karbon-kerámia fékek és a Pirelli által fejlesztett gumik. Álló helyzetből 100 km/órás sebességre 1,85 másodperc alatt gyorsul, végsebessége 412. Elektromos hatótávja 650 kilométer, de bizonyára nem akkor, ha a sofőr kihasználja a brutális teljesítményt. Kellemesen beszélgethet a kabin két utasa, mert a nyolc kamerával, két lidar szenzorraé és 12 ultraszonikus szenzorral felszerelt Rimac C Two önvezetésre is képes.