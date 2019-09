A horvát Rimac komoly fejlesztéseket végez, amivel nagyban segíti, hogy egyre jobbá váljon a villanyautók alatt lévő hajtáslánc. Ma már annyira komoly cégnek számítanak, hogy a Porsche 15,5 százalékos részesedést vásárolt a vállalatban. Egyre inkább tényező lesz a vállalat, mely néhányaknak arról lehet híres, hogy az ő első koncepciójukat törte össze Richard Hammond a The Grand Tour forgatásán, egy svájci hegyi felfutóversenyen. Már csak ezért is nagyon ügyelnek a biztonságra a Rimac C Two esetében.

A Rimac úgy tervezi, hogy 150 darabot gyárt majd a C Two hiperautóból, ami nem sok, de ahhoz pont elég, hogy szükség legyen néhány homologizációs eljárásra. A használt prototípusok egyenként 2 millió dollár értékűek és összesen harmincat használnak el belőle a tesztekhez. Innen hamar ki lehet számolni, hogy nem olcsó mulatság a típus bevezetése. Ez pedig az árán is meglátszódik majd.