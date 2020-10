Minden más sportautót igyekezett elhomályosítani a 60-as évek közepén megjelent Lamborghini Miura, mely nem csak gyors volt és újító, de borzalmasan drága is. A Lamborghininek szüksége volt egy olyan belépőmodellre, mellyel egy fokkal alacsonyabbra lő és kettő helyett már négy ember szállítására is alkalmas. A feladatra a Bertone stúdiót kérték fel, ahol Marcello Gandini keze alatt megszületett az Urraco.

1970-ben aztán kész is lett az Urraco, melyet a Torinói Autószalonon mutattak be és megtartotta a középmotoros elrendezést, a futóműve elöl és hátul is független lett, az utastérbe pedig szükség esetén nem csak a vezető és az utas, de további két fő is elfér.