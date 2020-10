Az ABT-nak egyik Audi sem lehet elég erős és gyors, ezért a tuningcég a frissített Audi RS 4 Avanthoz is hozzátette, amit tudott. Szinte visszafogottan díszítették az autót a kis karbon elemekkel és a 21 colos, fényes fekete ABT Sport GR könnyűfém kerekekkel. A futóművet állítható magasságúra cserélték, hogy utcán és versenypályán is jól használható legyen az RS 4-S Avantnak átkeresztelt sportkombi.

A 2,9 literes V6-os turbómotor hangja egy új rozsdamentes acél kipufogórendszeren keresztül szól, ami két dupla kipufogóvéget kapott 102 mm átmérőjű csövekkel.

A beltérben folytatódik a karbonos téma, amiből nem csak a dekorbetétek, hanem a váltókar és a kormány is kapott gazdagon. A fekete alcantara és bőr kárpitozású ülésekbe az ABT logót és az RS 4-S feliratot hímezték.

Az egyes Porsche modellekben is szolgáló 2,9 literes, biturbó V6-os motor teljesítményét 450 lóerőről 530-ra emelték, a nyomaték pedig 600-ról 680 Nm-re növekedett az ABT Power S csomaggal. Ezzel a 0-100-as sprintidő is csökkent az eredeti 4,1-ről 3,9 másodpercre, a végsebesség korlátozást kiiktatva pedig akár 300 km/órával is hasíthat az RS 4.