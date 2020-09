Bonnie Elizabeth Parker és Clyde Chestnut Barrow a gazdasági világválság idején, az 1930-as évek elején az Egyesült Államok délnyugati vidékén bankokat, benzinkutakat és üzleteket rabolt ki. Számlájukra legkevesebb egy tucat gyilkosságot írtak, áldozataik között több rendőr is volt.

Könyörtelen bűnözők voltak, mégis már életük során legendássá váltak. Emlékük a XXI. században is fennmaradt, köszönhetően a rengeteg történetnek, életüket feldolgozó filmnek és dalnak. Bűnözői pályafutásuk minden emléke nagy értéket képvisel a gyűjtők számára, és ezen relikviák közül is kiemelkedik a halálukhoz köthető autó.

Tulajdonképpen emiatt buktak le, mivel az FBI emberei rájöttek pontosan milyen típusú kocsival járnak a bűnözők. Kiderítették, hogy a páros texasi rablásai után rendre az időközben a barátjukká vált Henry Methvin édesanyjánál rejtőzik el, megtudták azt is, hogy akcióikat egy lopott New Orleans-i Ford Deluxe V8-assal hajtják végre, és arra is rájöttek, hogy a törvényen kívüli szerelmespár milyen időközönként utazik Louisianába.