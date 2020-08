Olvass tovább

Ami még meglepőbb, hogy a Renault Megane RS Trophy-R még ennél is komolyabb időre volt képes, holott annál nem jut nyomaték a hátsó tengelyre, csak elsőkerék-hajtással érte el az 1:59.20-as időt. Nem is vesszük észre, de most éljük a sportos autók aranykorát, ma már egy tömegmodell gyárilag faragott verziója is képes olyan teljesítményre, amit pár éve csak a ritka, egzotikus típusoktól láthattunk.