1938-ban volt a harmadik labdarúgó-világbajnokság. A Párizsban rendezett eseményen az olaszok épp a magyar csapattal szemben védték meg világbajnoki címüket. Az Olaszország-Magyarország meccs eredménye 4–2 lett. Ekkorra már 2,5 literes motorokkal szerelték a 6C-ket, melyeknek csúcsa a triplakarburátoros, 145 lovas Competizione volt. Ez már megfutotta a 200 km/órás sebességet is.

Gian Antonio Cornaggia Medici Castiglioni, a firenzei nemesi család egyik leszármazottja birtokolta, majd adta tovább Rómába, a Comptoir Internationalnek az említett darabot. 1950 decemberében vásárolta meg a szintén római Donna Laura dei Principi Ruspoli hercegnő. 1960-as halála után a családja még évekig megtartotta az autót.

Elképesztő, hogy több mint 80 filmben kapott szerepet az Alfa Romeo. Köztük olyan alkotásokban, mint Federico Fellini Interjú című filmje vagy a Maléna. Utóbbi Monica Bellucci főszereplésével, Ennio Morricone zenéjével, az operatőr pedig Koltai Lajos volt. Több Oscar-díj és Golden Globe-jelölést is kapott a 2000-ben készült film.

Ma egy holland gyűjtőé és szinte eredeti állapotban van. Az évek során persze javíthatták itt-ott, és ez meg is látszik rajta, de ettől a patinától, a kopott lakkozású fabetétektől, a kissé karcos hamutáltól csak hitelesebb az egész. Eredeti a S.I.A.T.A. felfüggesztési rendszer, a Carello-fényszórók és a Fergat-kerékkupakok is. Még a római rendszámtáblája is az eredeti. Ez az autó egy igazi mozgó múzeum.